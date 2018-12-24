比特幣今年慘跌70% 華爾街投資加密貨幣冷卻

在近幾年的加密貨幣浪潮下，事實上也有不少美國金融業者從一開始就不太願意追求前景不確定的加密貨幣利潤，而更多的美國金融業今年更是放緩針對加密貨幣交易設施的投資，因為隨著比特幣的價格崩盤，已令不少業者望之卻步。

比特幣今年表現慘澹，整體加密貨幣也從 2017 年 12 月的高峰下跌逾 60%，比特幣 2018 年至今已下跌約 70%，以太幣下跌約 82%。

加密貨幣價格走勢圖 / 圖：雅虎金融

以高盛集團 Goldman Sachs (GS-US) 為例，該公司原計劃成為加密貨幣趨勢的先鋒部隊，但隨著加密貨幣價格在 2018 年快速崩跌，正使得加密投資熱潮退散，高盛的發展也出現遲緩。

另一投資機構 SolidX Partners 執行長 Daniel H. Gallancy 即表示，「市場對高盛或任何投行突然啟動比特幣交易業務的可能性，抱有不切實際的期望」。

高盛仍然是企業接受加密貨幣的期望焦點，因該公司是華爾街首批清算比特幣期貨的公司之一。

知情人士去年表示，高盛正在準備一個交易櫃檯，高盛甚至向紐約時報提供了比特幣投資計劃的採訪訪綱，且在考慮了加密基金的託管服務後，高盛也投資了比特幣託管服務 BitGo，並提供比特幣無本金交割遠期 (non-deliverable forwards，NDF) 的衍生性商品。

據知情人士透露，高盛尚未提供加密貨幣交易，而 NDF 產品對市場的吸引力也不大，僅註冊了 20 個客戶，高盛數位資產業務負責人 Justin Schmidt 上個月在一次行業會議上，歸咎監管機構正在限制比特幣的交易業務量。

摩根士丹利數位資產負責人 Andrew Peel 則表示，他已經做好技術準備，從 9 月開始提供追蹤比特幣期貨的互換交易 (Swaps)，但到目前為止，摩根士丹利一單交易都仍未執行；花旗 Citi (C-US) 與巴克萊 (Barclays) 也同樣進展不大。