12月坐雲霄飛車 比特幣反彈行情結束 價格單日再跌10%

聖誕老人今年沒有送禮物給美股，而之前率先崩落的加密貨幣，雖然在過去一週穩定復甦，但自台北時間 24 日晚間後，價格又再次滑落，24 小時跌幅來到 10% 左右。

比特幣在過去一週穩定復甦，由 12 月 17 日的低點 3250 美元，價格回彈 1000 美元左右，24 日最高衝上 4200 美元。

Mayfair 加密貨幣經紀人 David Thomas 表示，過去 1 週以來，事情並沒有什麼不同，不過似乎見到「聖誕老人行情」，一週內比特幣和以太幣各漲了 22% 及 71%。

然而，當聖誕節真正到來，行情卻也快速反轉。比特幣由最高 4200 美元上方，在一天之中又快速探底，下挫 500 美元，低見 3700 美元。

比特幣單日價格走勢 (圖表取自 Coindesk)

相比今年比特幣的慘狀，今天的情況並不特殊。在去年底行情漲至近 2 萬美元之後，現在即使漲回 4000 美元，也只有當時價格的 20% 左右。

區塊鏈顧問 Oliver Isaacs 認為，在經過動盪的 2018 年之後，他相信比特幣已經接近可能的低點，有機會重演強勁牛市，又出現散戶瘋狂追價的 1 年。

不過其他專家並不這麼樂觀，很多人認為市場還未見底。

Snark.art 執行長 Andrey Alekhin 表示，下行趨勢還未結束，至少目前還沒見到。由於加密市場的穩步下滑，許多區塊鏈初創公司一直在減少活動，甚至完全退出市場。初創公司要清算倉位維持生存，也代表熊市還會維持一段時間。