〈區塊鏈大應用〉Binance執行長趙長鵬：2018年是加密貨幣的「修正年」

Binance 執行長趙長鵬認為，2018 年是加密貨幣的「修正年」。面對今年的熊市，趙長鵬對加密貨幣產業的前景表示樂觀。

加密貨幣交易所 Binance 執行長兼聯合創始人趙長鵬說道：「這是一個修正年。雖然價格對投機者來說更具吸引力，但因為有了應用程式和實際用例的發展，因而推動了加密貨幣被進一步採用。」

在被問及價格的修正將如何影響 Binance 的計劃時，趙長鵬表示，Binance 已經推出了首個法定貨幣交易所，並計劃在下個月推出第兩或第三個，預期在明年推出十個法幣交易所。他表明：「我們的計劃都沒有改變，我們仍在積極推進。」

針對加密貨幣相關的監管法規和政府對加密貨幣產業的關注，趙長鵬認為，加密產業「要求清晰」，世界上許多國家對於相關的法規政策仍有太多的不確定性。他指出加密貨幣產業「需要的是促進創新的規則，而不是完全阻礙創新的舉措。」他也補充表明，仍然「對這個產業非常有信心。」

除了一般加密貨幣的交易之外，Binance 也進行了區塊鏈技術孵化器的計畫。該公司的創新部門 Binance Labs 於今年 8 月份推出該計劃。上週，該計劃第一批獲得融資和指導的區塊鏈項目正式畢業。

此外，Binance 的慈善機構 Binance 慈善基金會也發起了一項幫助馬爾他幼童，基於區塊鏈的慈善活動。該計劃旨在幫助馬爾他戈佐島的絕症患者和弱勢兒童籌措慈善基金。