〈2018大事回顧〉2018年科技創新大回顧：一窺未來科技新品堂奧

我們即將揮別 2018 年，日新月異的科技產品又在這一年有哪些進展？

為您列出了今年最具創意的科技產品清單，讓各位讀者回味之餘也可窺探來年科技品的發展方向：

1. Oculus Go：一款獨立使用的虛擬實境 (VR) 頭戴式裝置

圖：AFP

臉書 (FB-US) 今年諸事不順，但至少臉書收購的 Oculus 公司推出的這項產品頗有看頭。這是 Oculus 首款獨立使用的 VR 頭戴裝置，明確看出產品邁向舒適和小型的 VR 正確方向，而且價格實惠、功能齊全，令人期待 2019 年春季、定價 399 美元上市的 Oculus Quest。

然而，Oculus 今年並非一枝獨秀，聯想和谷歌聯手打造的 Mirage Solo 以及宏達電的 Vive Focus 在在凸顯 VR 下一步發展方向：獨立頭戴式裝置。

2. Skydio：強悍可怕的「自我飛行」無人機

定價 1999 美元的 Skydio R1 （圖：Skydio 官網）

這年頭無人機有 GPS 功能不稀奇，汽車有自動駕駛功能也稀鬆平常，但一款會追蹤的自我飛行無人機？！它甚至可以透過 Apple Watch 來控制，不禁令人好奇，無人機和機器人技術的未來發展將邁向什麼可怕的方向呢？

3. Apple Watch ECG：首款獲 FDA 批准的智慧配件

圖：AFP

目前智慧手錶和健身設備內，獲得 GDA 批准的健康技術不多，但這趨勢可能會快速改變，因為 Apple Watch 系列 4 配有先進的心臟監護儀，可拍攝心電圖 (ECG)，說不定 2019 年就可以看到搭載血壓計、醫療級睡眠研究器等功能的智慧手錶。

4. Magic Leap One：外界嫌歸嫌，但仍是目前最好的實境擴增 (AR) 眼鏡

雖然這款產品上市後，外媒批評其不如影片效果、不如推特的吹噓，但也承認目前已是市面上最好的 AR 眼鏡，至少比微軟的 Hololens 改善許多。尤其微軟沒放棄改版 Hololens，蘋果也傳聞將推出 AR 眼鏡，來年群雄割據的 AR 眼鏡市場將如何演進，令人拭目以待。

5. 螢幕指紋辨識器：到處都是

三星手機 Galaxy S10 預計 2019 年第一季推出，傳聞將搭載高通第 3 代超音波螢幕下指紋辨識系統，無論是指紋辨識或者像蘋果那樣的臉部辨識功能，總之沒有按鍵或背嵌指紋掃描器的「全螢幕顯示器」將會成為主流，勢必改變 2019 年手機外觀，或許也會導入儀表板和穿戴式設備。

6. 可摺疊手機 (可卷式電視) 真的來了！

圖：AFP

Royole 推出首款可摺疊手機，接著三星 11 月也在年度開發商大會上展示了這種未來設備，玻璃大廠康寧正在研發可彎式玻璃蓋以對應未來的摺疊式手機。現在只看消費者買單不買單了。此外，電視也可望卷一捲帶著跑了，南韓 LG 在去年 CES 展示了大型捲式電視，這顯示各種尺寸的螢幕都可能彎折、捲起或者亂塞到什麼空間。

7. Google Night Sight：谷歌夜視是今年最神奇的照相技術。

厭棄閃光燈拍出來的照片了嗎？這技術可以照出最漂亮的低光源照片，谷歌將其套用在 Pixel 3 和 Pixel 3 XL 上，不用閃光燈就可以拍出很棒的效果，這麼驚人的實用技術想必會套用在 2019 年更多款手機上。

8. Google Duplex：人性化語音助理

圖：AFP

在谷歌 2018 年開發商大會秀出 Google Duplex 時，還沒有人知道要怎樣才能使用到這麼強悍的語音助理，商家接到 AI 打來預約的電話是什麼感覺？你放心讓 AI 幫你預約餐廳嗎？直到谷歌將其搭載到 Pixel 手機上，在限定城市中供部分使用者試用，這才讓 Duplex 真正來到消費者身邊，未來 Duplex 要如何一步步擴大接觸這個世界，令人期待。

9. 語音助理五花八門的應用

圖：AFP

今年 9 月 20 日亞馬遜展示其語音助理 Alexa 的新應用，一款新版智慧插頭 Smart Plug，搭載新版 Echo Plus，讓 Alexa 更加無孔不入。可以預期未來各家語音助理出現智慧音箱以外的各種應用，亞馬遜 Alexa、蘋果 Siri、微軟 Cortana 等，都將可能成為您的家庭新成員。