〈2018大事回顧〉油價如雲霄飛車 從上看每桶100美元到狂瀉近4成

2018 年油價走勢，猶如雲霄飛車，10 月初一度飆上 4 年高點，被認為可能漲破每桶 100 美元，未料之後 2 個多月，竟狂瀉近 40%，觸及 15 個月低點；整體來看，油價大幅波動，與以下 3 大因素脫不了關係。

美對伊朗祭制裁

美國於今年 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並要求其他國家，從 11 月 5 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

作為石油輸出國組織 (OPEC) 第 3 大產油國，若伊朗無法出口原油，恐使油市面臨供不應求的狀況；該疑慮導致油價走揚，布蘭特原油期貨價格，一度於 10 月初，飆破每桶 86 美元，創 4 年新高，部分分析師甚至預估，年底前，油價可能漲破 100 美元。

不過，這波漲勢，隨後便於 11 月受阻，主因在於，美國、沙烏地阿拉伯、俄羅斯等主要產油國，皆持續增產，產量陸續逼近或達到歷史新高，淡化了供不應求的疑慮。

另一方面，美國也放鬆了對伊朗的制裁力道，暫時豁免台灣、中國、日本、南韓、印度、希臘、義大利和土耳其等 8 個國家，可繼續進口伊朗原油。

頁岩油產量飆升

今年以來，美國頁岩油產量持續攀升；由國際能源署 (IEA) 數據可得知，11 月 30 日當週，美國原油、成品油淨出口總量，達每日 20 萬 1000 桶，為 45 年來，首次成為原油和成品油淨出口國。

由能源訊息服務公司 Genscape 數據可得知，美國原油期貨交割地、奧克拉荷馬州 Cushing 地區庫存，在 12 月 11 至 14 日之間，增加了 100 多萬桶。

此外，美國能源情報署 (EIA) 日前指出，美國 7 個頁岩油主要產地，產量預估將在年底前，攀升至每日 800 萬桶以上。

IEA 資料顯示，美國、沙烏地阿拉伯與俄羅斯「三巨頭」的原油產量，占比已達全球總量的 40%。

經濟成長恐趨緩

美中貿易戰使全球經濟面臨極大不確定性，原油需求恐因景氣不佳而下滑；國際貨幣基金組織 (IMF) 先前已將 2018、19 兩年的全球經濟成長，從 7 月預估的 3.9%，下調至 3.7%，如今極可能再度下修。

IMF 認為，貿易緊張情勢，使全球信心、投資，大受衝擊，IMF 可能會在 2019 年 1 月，再次調降全球經濟成長預測。

根據 IMF 預估，美中貿易戰是全球經濟面臨的最大風險，若兩國皆祭出所有加稅措施，2020 年，全球 GDP 恐面臨高達 4 分之 3 的損失。

展望 2019 年

為提振油價，使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油。

根據 IEA 預估，雖然油價自 10 月初以來大幅回落，但「2019 年全球原油需求增幅，仍維持在每日 140 萬桶水準。」

IEA 月報稱，若 OPEC 及俄羅斯等產油國，百分之百遵守減產協議，加上加拿大也決定削減供給，估計油市供不應求的情況，會來得比預期早，時間點可能落在 2019 年第 2 季。

此外，IEA 也強調，「沒人能忽視，美國日益增加的 (油市) 影響力。」