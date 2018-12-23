〈觀察〉大同集團恐還有未爆彈 兩兆雙星殷鑑不遠 金融業小心 

華映突如其來宣布重整、綠能聲請債務協商，大同集團旗下恐怕還有未爆彈，金管會務必需要緊盯，畢竟整體大同集團對金融業借款曝險高達上千億元。此外，立委又爆出前瞻計畫竟然補助大同集團，金融業固然是支持產業發展存在的目的，但是，過去扁政府為發展「兩兆雙星」產業，造成公股銀行因背負政策責任反而產生龐大壞帳，此殷鑑不遠，金融投融資制度的健全不可不慎。

據金管會統計，大同整體集團短期與長期借款共 1132 億元，其中，華映向 13 家銀行借款，共計 127.6 億元，其中 76% 是有擔保；綠能則跟 7 家銀行借款，金額 41.7 億元，其中只有 39% 是有擔保。

若檢視華映與綠能的第 3 季財報，負債比率均偏高，其中，綠能負債比高達 85.54%，而華映也有 63.68%；從檢視公司短期債償能力的流動比來看，華映及綠能分別是 78.22% 及 41.69%，均遠低於正常公司約大於 200% 的標準。

進一步盤點大同旗下子公司的截至第三季的財報狀況，會發現尚志半導體也壓力甚大，負債比高達 83.16%，流動比僅有 43.69%，且尚志的營收、毛利及每股稅後純益皆創下新低，恐有步入華映及綠能後塵，成為下一個未爆彈的隱憂。

大同不只子公司營運岌岌可危，立委又爆出政府前瞻計畫竟然補助大同集團，金融支持產業及經濟持續發展，固然是金融業存在的最根本目的，也是各種形態金融運作的本質，但金融業資金主要來自社會大眾，對產業投融資首須考量風險因素。

大同集團財務連環爆，金管會務必緊盯銀行債權狀況，也因為此案，突顯了面板、太陽能業的產業困境，金管會也應該關切產業壓力是否會擴散，進而對金融業造成影響，金融業第四季提存壓力恐大幅升高。

同時，此次還意外爆出前瞻計畫補助大同公司的問題，金融業不該因為背負政策引導的責任，就把老百姓的錢隨意補助，或是政策插手金融機構資金的直接分配；過去扁政府為發展「兩兆雙星」產業，造成公股銀行因背負政策責任反而產生龐大壞帳，此殷鑑不遠，主管機關應記取教訓，扮演好健全投融資制度角色。