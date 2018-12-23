〈觀察〉新版公司法上路 公司派趁股災加碼持股 鞏固經營權兼護盤

新版公司法 (俗稱大同條款) 已在 11 月上路，只要持股過半且滿 3 個月以上的股東，可自行召開股東臨時會，公司派為提防市場派突襲，紛紛趁著第 4 季股價拉回修正時加碼持股，在鞏固經營權之際，也有替自家股價護盤之意。

根據公開資訊觀測站資料，包括永豐金、王道銀行與鴻海的大股東，11 月同步加碼自家股票，永豐金大股東何壽川透過自家的上誼文化，加碼 1.2 萬張股票、鴻海董事長郭台銘也自掏腰包，敲進 2.7 萬張股票。

先前被寶佳資產鎖定的永豐金，自今年以來大動作加碼自家股票，儘管寶佳已陸續出脫永豐金持股，但大股東仍不敢掉以輕心，從今年 2 月開始，已連續 10 個月加碼自家股票。

公開資訊觀測資料統計，永豐金何家透過上誼文化持續加碼，光是今年前 11 個月，已經敲進 6.6 萬張，10 月爆發全球股災後，大股東更況擴大加碼力道，連續兩個月，每月加碼都在 1 萬張以上。

若以今年股價均價 10.7 元估算，光是上誼文化就砸了 7.1 億元加碼，再加上其他大股東例如永豐餘等，粗估何家至少砸了超過 10 億元買進永豐金股票，鞏固經營權企圖心不言自明。

王道銀行的駱家大股東，11 月則分別透過自家的怡昌投資、明山投資加碼自家股票，11 月合計共增加約 6021 張自家股票。

法人表示，新版公司法上路，讓過去持股偏低的大股東提高戒備，擔憂市場派以「揪團」方式集結股權，以突襲方式問鼎公司經營權，為避免隨時遭市場派突襲，讓公司派不得不提前因應，趁股價拉回整理之際，趕緊加碼，也趁勢拉抬股價，墊高市場派持股成本，多管齊下捍衛經營權。