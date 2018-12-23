台灣指數公司三檔盤中即時指數 明天發布

台灣指數公司將在明 (24) 日起計算發布盤中即時指數，未來可透過 ETF、ETN 或指數權證或基金等指數化多元商品的發行，投資人可享有指數化投資優勢，吸引資金挹注台股。

台灣指數公司表示，這三檔指數分別為：「特選大蘋果報酬指數」、「存股雙十等權重報酬指數」與「中小型代表 300 指數」。

「特選大蘋果報酬指數」是從蘋果公司 (AAPL.US) 最近所公布供應商名單的國

內上市電子公司中，挑選近一年每股淨值不低於面額且財務報表無虧損的自由流通市值前十大股票，並採用自由流通市值加權，表彰台灣蘋果供應鏈大型公司的投資績效表現。

至於「存股雙十等權重報酬指數」則是透過市值篩選大型或高價上市股票，以股東權益報酬率、現金股利殖利率及益本比等多因子評估指標進行評分，納入傳產、電子、金融三大類別的市值占比進行各類別成分股檔數配置，依多因子指標評分由大至小排序選取出 20 檔成分股，因股票組合的產業結構與大盤雷同，便利利用期權避險或進行套利操作，具備股利收益與資本利得的雙重潛力。

「中小型代表 300 指數」以市值排序第 50 名之後的國內中小型上市股票作為母體，選取各產業市值前 80% 大且通過流動性檢驗的 300 檔股票，並採用普通市值加權，目標作為可充分反應各產業表現的中小型股票市場投資績效標竿，預期將增加未來中小型股票組合發行指數金融商品或衍生性商品如期貨及選擇權等機會，滿足投資人投資或避險的多元交易需求，並活絡中小型股票的流動性。

台灣指數公司表示，全球 ETP 資產規模截至今年 10 月底已達 4.9 兆美元，今年度亞太市場資金流入高達 1,197 億美元，僅次於美國市場的 2,109 億美元，顯示指數化商品已逐漸受到亞洲市場的重視。