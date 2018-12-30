〈觀察〉航運業2019基本面穩 而獲利關鍵在油價

航運業 2018 年基本面不弱，航空業有客運持續穩健成長，加上跨境電商熱絡帶動貨運，貨櫃海運業者則因貿易戰影響，趕貨效應淡季不淡，各家業者營收均成長，不過，可看到包括長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 前 3 季毛利率均下滑，反映了高油價的壓力，所幸，第 4 季以來國際油價大幅回落，若能持續維持低檔，2019 年獲利將轉趨樂觀。

布蘭特原油近一季來跌幅約 30%，已來到近 1 年來新低價位，法人分析，以美國為代表的非 OPEC 產油國，2018 年展現驚人的原油產量增速，超越沙烏地阿拉伯和俄羅斯成為全球最大產油國，每日產量達 1170 萬桶。

要留意的是，明年下半年，美國將緩解內陸產地到出口港口的運輸瓶頸，屆時，頁岩油鉅額產量對全球油市衝擊不容小覷，應關注明年 OPEC 是否能落實減產計畫。

不過，在這樣的情勢下，對於航運業者而言可說是一大喜訊。

翻開今年前 3 季財報，長榮合併營收達 1200 億元，年增 6.16%，陽明合併營收 1033 億元，年增 4.12%，華航合併營收 1262 億元，年增 10.23%，長榮航合併營收 1348 億元，年增 11.02%。

不過，在油價高漲壓力下，長榮前 3 季毛利率較去年同期下滑 5.13 個百分點，至 3.59%；陽明較去年同期的毛利率 4.85% ，轉為毛損 1.92%；華航下滑 3.53 個百分點，至 10.35%；長榮航下滑 0.6 個百分點，至 12.85%。

華航總經理謝世謙分析， 1 個月約需用掉 160-170 萬桶航空燃油，油價跌 30% ，就可省下油料成本多達 10 億元。

整體來看，明年航運業者營運趨穩健，其中，航空客貨運具有基本需求面，而海運雖處在貿易戰的不確定性中，隨著船舶供給面趨穩，漸擺脫供給過剩的壓力，一旦油價偏弱，獲利彈升可期。