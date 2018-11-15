〈海運展望大不同〉Q4淡季不淡 惟貨攬業憂心：爆倉庫存有待去化

進入第 4 季電商和歐美拉貨的傳統旺季，然而，美中貿易摩擦仍未有緩和跡象，究竟貨櫃海運和空運市場接下來怎麼走雜音很多，貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 指出，年底前艙位吃緊，海空運的運價和運量仍將持續成長，不過，捷迅 (2643-TW) 也示警，洛杉磯已爆倉，憂心市場終端需求若不好，「反而農曆年前的小旺季都沒有了」。

台驊指出，中美貿易摩擦仍未有緩和跡象，若美國如期於 2019 年 1 月起將 9 月 24 日課徵價值 2000 億美元的產品關稅由 10% 調高至 25%，客戶將持續規避稅負成本增加而出現提前出貨潮，預期越接近年底前艙位狀況仍吃緊。

捷迅總經理孫鋼銀表示，今年第 4 季有機會是全年最好的一季，為了趕在美國可能進一步拉升關稅前銷售，看到貿易商日前已積極出貨，導致洛杉磯的倉庫大爆滿。

然而，擔憂的是，若終端需求不好，倉庫的貨有太多庫存要清，今年底前恐怕就不會再拉一次貨，屆時「過年前的小旺季也沒了」，因此近 2 個月的零售銷售數據相當重要。

孫鋼銀說，「貿易戰導致很多進出口商客戶都不知道怎麼辦，總之先把貨運過去塞到倉庫裡再說」，甚至直言「現在覺得很煩，因為都不知道下個月要計劃做些什麼」。

台驊則是強調，貿易戰勢必衝擊原本的供應鏈中相對應位置的各國角色，物流業者需提早應變，將著重調整業務配置，並加強新市場開發。