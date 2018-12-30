〈5G商機台廠受惠〉代工廠迎戰5G時代 廣達、緯創、英業達搶布局

5G 發展已成趨勢，根據國際研究機構 Gartner 指出，全球約 66% 企業，有意在 2020 年之前部署 5G，而面對即將迎來的 2019 年，代工廠如廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 與英業達 (2356-TW) 等，也都開始慢慢布局，做好 5G 時代備戰準備。

廣達對 5G 的布局已持續一段時間，廣達表示，5G 佈建還是需要時間，並不是直接完成，舉例來說，先前有與電信設備商合作，並持續與電信營運商接觸與溝通；而廣達旗下的伺服器廠雲達也致力發展 5G 相關，事實上，雲達先前在今年的國際電腦展，就已經展出 5G 基礎架構解決方案，因應明年 5G 的發展。

緯創也在 5G 佈建上費心力，緯創指出，內部技術細節還沒有明確確定，但 5G 是將來發展的一個目標；而英業達旗下英華達更成立「5G 研發中心」，瞄準更多 2019 年商機。

晶片廠高通先前就曾公開表示，看好台灣在 ODM、OEM 領域的實力，對於台灣 5G 發展非常有信心，8 月時高通也宣布，將在台灣設立「台灣營運與製造工程暨測試中心」推動 5G 應用，預計 2019 年初開始營運，屆時也希望能跟台灣的代工廠攜手，跟上 5G 的潮流。

5G 產業帶來相關電子周邊產品成長，市場多看好是未來趨勢，各家代工廠要如何出招搭上 5G 的浪頭，備受外界關注。