富邦人壽擬斥資207億元 買德國歐元塔

富邦金控 (2881-TW) 今 (22) 日公告,子公司富邦人壽已取得金管會同意函,預計以 5.75 億歐元(折合約新台幣 207 億元),買下位於德國法蘭克福的 Eurotower(歐元塔),這棟大樓曾是歐洲貨幣管理局總部、歐洲中央銀行前身,也是國內壽險業首次投資德國不動產。

Eurotower 是一座位於德國法蘭克福銀行區的 40 層摩天大樓,在 1977 年建成之後,該建築被用作歐洲貨幣管理局總部,該局也是歐洲中央銀行的前身,後因空間不足,2015 年 3 月 18 日,歐洲中央銀行總部已從此地搬走。

富邦金表示,以 5.75 億歐元 (折合約新台幣 207 億元)Eurotower,Eurotower 土地面積約 1528 坪,建物可租賃面積上萬坪、約 14206 坪,平均每建坪交易金額約新台幣 145.7 萬元。

富邦人壽過去曾在倫敦購入 1 Carter Lane and Two Old Change Court、Bow Bells House 及杜莎夫人蠟像館等三棟大樓,共投資約 6.84 億英鎊 (折合新台幣約 343 億元),2015 年 11 月又以新台幣約 81.5 億元買下比利時布魯塞爾 Ellipse 大樓,這次則前進德國,不但是國內壽險業首次投資德國不動產,富邦人壽也是國內投資歐洲不動產最多的壽險業者。