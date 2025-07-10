鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-10 20:59

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富邦金 (2881-TW) 公布 2025 年 6 月稅後純益 118.5 億元，因認列一次性未分配盈餘稅款約 28 億元影響獲利，累計上半年稅後純益達 513.4 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 3.49 元。子公司富邦人壽已取得金管會核准，於 6 月增提外匯價格變動準備金逾 560 億元；台北富邦銀行 6 月及前 6 月獲利皆創下歷年同期新高。

富壽增提外匯準備金逾560億元 富邦金上半年賺513億元EPS 3.49元。(圖：富邦金控提供)

富邦人壽 6 月稅後純益為 87.4 億元，累計前 6 月稅後純益 245.4 億元。儘管台幣持續走升，但國際情勢趨緩，加權指數持續上揚，台股部位實現資本利得，加上進入除息旺季，股息收入增加。債市方面，美國聯準會仍保持耐心，觀察關稅對通膨的後續影響，部分官員提出 7 月可降息的言論，驅動 6 月份公債利率下滑。

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富邦人壽因應市場變化，維持較高之避險比例，另擬增加外匯價格變動準備金以強化因應未來匯率波動之韌性，依金管會函令，公司選擇於 6 月將適用「人身保險業責任準備金計提基礎調整」後釋出之保險責任準備金 561.27 億元全數提存外匯價格變動準備金，後續亦將持續監控市場，動態調整避險部位，以管理匯率風險。

富邦人壽個體累計前 6 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 629 億元，較去年同期成長 13%，總保費收入達 1,923 億元，較去年同期成長 10%，預估皆排名業界第二；6 月初年度保費 93 億元，較去年同期成長 3%，總保費收入 353 億元，較去年同期成長 20%，預估皆排名業界第二。富邦人壽持續聚焦分期繳及保障型商品，帶動累計前 6 月初年度等價保費收入 (FYPE) 達 304 億元，年成長 17%。

富邦人壽 6 月底淨值比率逾 9%，RBC 高於 400%，反映自 6 月起 RBC 改採 6 個月匯率均價計算，以及本月將「責任準備金計提基礎調整」後釋出準備金，申請並獲主管機關核准全數提列至外價金之影響。整體資本水準維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

北富銀 6 月稅後純益 38.2 億元，創歷年 6 月新高，因進入除息旺季，股息收入挹注，獲利較上月增加 11.5 億元，年成長 28%。累計前 6 月稅後純益 195.3 億元，年增 20%，續創歷史新高，主係存放款規模成長及淨利差提升，財管商品銷售及信用卡簽帳金額亦保持穩定。累計前 6 月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長 11% 及 14%，帶動整體營收較同期成長 11%。截至 6 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1067%，維持良好資產品質。

富邦產險 6 月稅後純益 4.8 億元，累計前 6 月稅後純益 28.9 億元，較去年同期成長 18%，透過強化業務品質篩選機制與風險管理措施，推升本業保險收入。業務表現方面，6 月整體簽單保費 62.9 億元，較去年同期成長 5%。累計前 6 月簽單保費收入 372.2 億元，年成長 9%，簽單市佔率 24.4%。