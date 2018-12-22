【富蘭克林】訊息雜陳缺量能 台股以守待攻

美國聯準會升息步調趨謹慎，下修經濟成長預估，短線又有美國政府部分單位關門等負面訊息，22 日台股開低平盤下震盪，走勢續呈與美股脫鉤表現，加權指數量縮盤中跌幅有限，終場下跌 30 點收 9,646 點；櫃買指數則周間跌破上升月線後，短線進入整理。

美中貿易協商進入 90 天協商期，在未有明確成果出爐前，市場對於兩國局勢和緩之反應似有鈍化，轉向注意全球經濟成長領頭羊美國的升息動向，在全球經濟變數陰影壟罩之下，聯準會對未來升息步調相關措辭大幅牽動投資人情緒。富蘭克林華美投信表示，目前美國呈就業增加且薪資成長，各大型機構法人預估 2019 年 GDP 成長約在 2.4% 至 2.7% 間，定調為趨緩而非衰退，呼應聯準會主席對美國景氣之正面看待。至於聯準會後續將? 仔細判斷? 經濟前景，則壓抑後續升息預期，加上美國與其他國家經濟成長差異收窄，減弱美元指數高檔支撐力道，前期已率先修正的新興市場股市擁評價面偏低優勢，未來可望吸引國際資金回流。

盤面部分，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，跌深中小型股搭配作帳行情反彈顯著，不過短線上漲後面臨技術面壓力與獲利了結賣壓，愈接近封關操作難度愈高，近期以強勢概念如族群性強的 5G 題材相對受資金輪動青睞，行動通訊、物聯網帶動資料傳輸量快速成長，需要 5G 技術實踐，明確度可延伸至明年乃至於未來數年，市場預計在 2020 年正式放量，先行建置的基礎建設持續是現階段操作重點。

即將進入 2019 年，市場期待元月行情加持台股。周書玄分析，往年元月行情是基於外資年末假期後回補持股帶動，著力點多為權值股因此帶動指數上揚，現階段加權指數本益比 12.6 倍低於近五年平均，具投資吸引力，建議明年第 1 季可留意外資操作著墨較深個股之布局機會。不過近期美股大幅修正或對相關操作造成干擾，此外美中 90 天協商期變數仍存，如美國國家貿易委員會主任納瓦羅表示除非中國經濟政策進行重大調整，否則兩國可能無法在 90 天期限內達成貿易協議；孟晚舟事件美國須在 60 天內對其提出正式引渡請求，期間內或有訊息面亂流，均牽制資金進場意願。

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