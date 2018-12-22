〈債券ETF夯〉逾6成買盤來自壽險業 五大投信明年Q1合計再發14檔

隨著 2018 年即將結束，關於明年資產配置重點，投資人不妨從投信預計發行產品來一探端倪，根據投信投顧公會資料顯示，目前已送件審查中基金共 28 檔，其中屬於債券型基金共 22 檔，當中又以債券型 ETF 高達 14 檔最多，另外，截至 11 月底，債券 ETF 規模也已成長 741%，從去年底 377 億大幅增至新台幣 3169 億元，增幅明顯高於其他類型基金，明年第一季包括永豐、中國信託、新光、凱基及富邦投信預計都將推出新的債券型 ETF 產品。

永豐投信表示，統計這一波債券型 ETF 成長主因，逾六成買盤來自於國內壽險業者，由於保險業者海外投資上限新規已上路，國際板投資大舉受限，加上壽險業海外投資避險成本大增，不少壽險業者提早尋找替代投資標的，轉向投資境內投信發行之債券型 ETF，特別是透過台幣就能買到 ETF 連結美國公債、中國政策金融債等標的，不僅減少避險及匯兌成本，更能增加資產多樣性，進一步促進國內金融產業發揮雙贏。

另一方面，由於 ETF 於臺灣證券交易所掛牌，並且以台幣計價，所以可豁免國外投資限額規定，且因資產性質視同為基金，依國際財務報告準則（IFRS 9），未實現損益列入其他綜合損益 (OCI)，僅處分與股息反映至當期損益 (P&L)，符合壽險公司需要有穩定及高於資金成本的獲利考量，也造成債券 ETF 近年大受壽險法人青睞。

總結，就總體經濟觀察，受到 2019 年全球經濟成長放緩擔憂，全球資本市場仍將持續震盪，法人也預期明年美國聯準會升息腳步將逐步放緩，隨著美國升息循環進入尾端，資產配置建議以防禦型資產如美國公債、美國投資等級債、新興市場美元債為主，另外可配置部分於亞洲高收債，預期上半年景氣仍持續緩增長，但是下半年變數仍多，因此投資態度宜相對審慎應對。