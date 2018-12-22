【永豐期貨】台指選擇權盤後－獨家開盤交投清淡 台股量縮收低

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期下跌 71 點至 9586 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 60.16 點，電子期逆價差擴至 - 3.46 點，金融期轉為逆價差 - 3.02 點。現貨部分，三大法人賣超 16.99 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3669 口至 4344 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 3051 口至 36362 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 5616 口，使留倉部位轉為淨空單 - 3813 口。

美股週五持續本週以來的崩跌走勢，美股四大指數跌幅均超過 1.4%，尖牙股更成為領跌元兇，美股第四季四巫日結算慘以一年多新低壓低結算。台指期早盤受到美國股市一周跌近 7% 帶動下以下跌 77 點開出，現貨開盤也同步開低回測 9600 點大關。但週六台股獨家開盤大盤量能急凍，市場交投清淡也使得整日期貨呈現狹幅震盪，10 點過後台指期震盪區間竟不到 5 點，江波走勢圖呈現心跳停止的一線走勢。大盤量縮台股呈現個股表現。大同集團成為盤面交投重心，大同股票盤中一度跌停下波段新低，而華映盤中跌停打開均成為盤面熱點所在。除此之外風力發電與比特幣概念股雙雙跌深反彈，均成為獨家開市的台股中少數交易熱絡的板塊。而盤中隨著美國華府傳來美國政府確定關門，尾盤指數在拋售賣壓出籠下小幅壓低作收。終場加權指數下跌 30.51 點或 0.32%，收在 9646.16 點，成交量能 385.52 億，較前一日縮減 1026.01 億。技術面來看，周六日 K 連二紅但量縮並創 11 月以來收盤新低，日 KD 指標持續死亡交叉向下，且 MACD 指標重新死亡交叉，行情短線仍有反復回測低點的壓力。

選擇權分析

今天獨家開盤選擇權成交狀況也較為清淡，買賣權總成交量分別為 13.4 萬、15.0 萬口，明顯較平常的 30~40 萬口來得少，而各履約價的 OI 變化量也都較為平均，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 降至 1.05。買權平均隱含波動率由 16.54% 升至 17.22%，賣權平均隱含波動率由 21.43% 升至 22.19%，買賣權皆升，VIX 則上升 0.94 至 21.07。整體而言，市場避險擔憂情緒仍然有升溫跡象。 (永豐期貨研調)

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