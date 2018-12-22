【華冠投顧】台股獨家開盤日創下今年最低量!12月份最新資料-群魔亂舞!持續開放索取中...

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 6147 頎邦、2314 台揚、4947 昂寶 - KY、4994 傳奇、2327 國巨。

台股盤勢分析:

獨家開市

台股『獨家開市』，但是在美股持續崩跌下，台北股市早盤下跌 - 37 點開出；但是在外資休假及『獨家開市』雙重影響下，盤勢呈現量縮震盪，終場下跌 - 30 點作收，收在 9646 點，成交量 384 億。

美國烏鴉滿天飛…『中美貿易戰』之後，來一個『FED 強勢升息』；現在又來預算卡關『政府關門大吉』，12 月美股閃崩超過 3000 點。只是對於美股的崩跌，亞股明顯出現抵抗力；特別是亞洲四小龍以出口為主的國家，都是呈現打底姿態。所以老話一句… 台股就像是一個『壓縮的小皮球』，對於指數表現我沒有特別的期待。但是隨著外資放大假，我們樂觀看待主力、集團、法人的『作帳行情』!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

9958 世紀鋼、6150 撼訊、1526 日馳、3708 上緯投、1609 大亞、3338 泰碩… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2371 大同、3519 綠能、1439 中和、3458 義隆、2641 正德、8016 矽創… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。