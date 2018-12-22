【華冠投顧】川普逼迫對手就範，這高招對於他的聲望大大的加分。

週五，川普宣稱，若參院仍拒絕批准在預算中納入修建邊境牆的費用，那麼美國聯邦政府將會『停擺』很長的時間；屆時，後果要由拒絕批准預算的參議院民主黨人來承擔。他這招，是將對手逼到牆角，迫其就範。結果，在週五美股收市之前，參院還未做出最後決定。

最後，無論政府是否停擺？一旦參院被迫做出讓步，他在競選中所承諾的『修牆』這件事，將會兌現，這對於他的聲望是大大的加分。

這事加上，鮑威爾續趨於鷹派的立場，也加速了美股連日來的重挫。週五，紐約聯儲主席威廉姆斯出來緩頰表示，美聯儲在 2019 年續加息『並非承諾』。此言論緩和了市場鷹派之氛圍，這使得週五，美股瞬間急速的上攻，但也僅是曇花一現，隨後再次的下盪，創下近期的新低。

週五 03 道瓊，以 22410 作收，短線目前仍處於空市架構當中，後市先觀測上方 23120-23390 之初步區間，此區被站上才具有翻多之機。

而台股今日獨步全球開市，全場相對抗跌性仍強，01 加權，可關注上方初步反壓區 9752-9793，此區若被站上，則具有翻多之機，見下圖。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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