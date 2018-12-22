〈美國政府關門〉〈分析〉美國政府午夜關門！對經濟會有何影響？

美國時間週五 (21 日) 美國國會參議院仍未能通過川普「美墨圍牆」的預算草案，意味美國政府即將於週六零時起正式「部分政府關門」。

美國總統川普 (Donald Trump) 此前曾經表示，若美墨邊境圍牆的預算草案無法獲得國會通過，那麼將會使得美國政府預算透支，導致政府停擺。

川普週四 (20 日) 更揚言，拒絕簽署「不包含」美墨邊境圍牆預算的短期預算案，雖然眾議院通過了一項美墨邊境圍牆預算的預算草案，但是截至週五 (21 日) 參議院仍對該預算是僵持不下，導致預算案無法在午夜前通過。

預算案卡關，這意味著自週六 (23 日) 零時起，美國政府將要暫時關門停擺，其中包括國務院、司法部、內政部、運輸部、農業部、國土安全部等部門人員皆放無薪假，估計影響 80 萬人。

而政府關門之後，對於美國經濟面上又有什麼影響？

1. 彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 觀點：

彭博經濟研究分析師 Tim Mahedy 認為，美國政府關門，特別是部分關門，對美國經濟所造成的直接影響，估計都是微不足道。

但 Tim Mahedy 提醒，從白宮跟參議院的僵持可以看出，最近美國政治的不確定性正快速飆升，同時白宮雖然表明政府關門只可能持續一段時間，但如果長期下去，對美國經濟和消費者的情緒即會構成風險。

2. 全球三大信評之一標普 (Standard & Poors) 觀點：

標普在一份報告中表示，全球經濟學家估計，選擇性的政府關閉，估計對美國經濟的實際影響，將是輕微的。

標普估算，政府如果「完全關門」，每週才可能會對當季實質 GDP 造成大約 0.2 個百分點 (65 億美元) 之損失。

3. 全球三大信評之一穆迪 (Moody's) 觀點：

穆迪分析師 William Foster 認為，預算僵局導致美國政府短暫關門，對經濟影響並不會太大，估計也不會對美國的主權信用評級產生重大影響。

但 William Foster 也是提醒道，如果發生可能性很低的長期政府關門，那麼對於信評上的影響就將因產業而異，如果發生這種可能性較低的狀況，穆迪會將進一步地具體分析。

4. 法國興業銀行 (Societe Generale) 觀點：

法國興業銀行分析師 Omair Sharif 表示，美國政府關門，將是 9 個部門的部分關門，像過去幾年一樣，這不是完全關停。

參、眾兩院事實上已經批准了大約 75% 的政府預算，用於一些政府部門的營運，因此受影響的 9 個部門大約雇用了 42 萬名公務員，而這些公務員估計將被迫無償工作，另外亦有 38 萬名公務員將被迫放無薪假。