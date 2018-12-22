Snap股價創下歷史新低 收於每股5美元以下

Snapchat 母公司 Snap(SNAP-US) 首次於歷史上以低於 5 美元的價格作收，股票在週五 (21 日) 收於 4.99 美元，下跌 1.58%。

SNAP 股價走勢 (圖: 谷歌)

由於市場擔心聯邦政府在聖誕節前夕關門，政府可能面臨停擺，以及美國聯準會 (Fed) 在週三 (19 日) 宣布加息，金融市場的不確定性拖累了 Snap 的股價，創下每股 4.99 美元的歷史新低。

其他科技公司，包括谷歌 (GOOGL-US)，蘋果 (AAPL-US) 和臉書 (FB-US) 的股價也面臨下挫。臉書同時也面臨隱私醜聞的額外壓力，該股在週五收跌 6.33%。

由於投資者對 Snap 未來的擔憂以及面臨著用戶數量下降的壓力，該股一直處於下行軌道。它在 2017 年 3 月 3 日的交易中達到 27.09 美元的歷史最高價，然而很快就失去了動力。分析師認為，Snap 過早上市，現金已經即將燒完。

此外，Snap 面臨來自臉書旗下 Instagram 的正面競爭，後者基本上複製了 Snapchat 的 Stories 功能。 Snap 執行長 Evan Spiegel 試圖改變現狀，承認該公司正「匆忙」重新設計 Snapchat。由於該應用程式受到用戶的批評，不得不再次迅速改變設計。

去年 11 月，賣空者 Andrew Left 在報告中指出，Snap 已經做得非常糟糕，以至於它不會變得更糟。「面臨如此挫敗，興趣很高」Left 表示，並補充自已擁有該股股票。在同一天，Snap 也遭到美國證券交易委員會和美國司法部傳喚，就該公司 IPO 時誤導投資者的指控進行審訊。