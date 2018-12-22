〈債券ETF夯〉規模已逾3000億元 距股票型ETF僅剩200億元差距

經歷黑色 10 月下跌及 11 月全球市場反彈，國內整體基金規模仍再創新高，全台公募基金（不含期信）規模 11 月已達到 2.58 兆元，相較 10 月份增加 3%，今年以來更大幅成長 11.10%，值得注意的是，ETF 整體規模已高達新台幣 6568 億元，其中，以債券型 ETF 成長最快速，統計至 11 月，規模已達 3169 億元，與股票型 ETF 差距僅剩下 200 億元。

單以 ETF 來看，11 月份 ETF 規模成長最為顯著為債券型 ETF，相較於 10 月份增長 21%，占整體 ETF 比例提高至 48%，主要成長主因為國內投信業者持續推出公司債類型產品，且既有公司債 ETF 也獲得投資人大量申購，使得公司債 ETF 占比大幅提升，穩居第三大類型 ETF 的地位，僅次於台股 ETF 與陸股 ETF。

就已發行基金類別觀察，截至 11 月底，今年以來國內投信業者發行的新基金共 108 檔，主要發行基金類別為債券型 ETF 與目標到期債，發行檔數分別為 28、24 檔遙遙領先，股票型 ETF 位居第三名，今年以來共發行 14 檔，仍在審查中基金，也是以債券型 ETF 共 11 檔最多，顯示在全球金融市場劇烈波動下，投信業者預期明年投資人仍將偏好保守型產品。

永豐投信指出，今年以來全球主要資產多為負報酬，以防禦型資產表現較理想，由於市場波動劇烈使得股票型基金發行受影響，投信業者選擇發行波動相對較小的債券型產品。

展望明年，受到貿易戰的干擾以及全球經濟可能降溫的衝擊，投資人不僅對股市展望轉趨悲觀，同時也開始預期 FED 升息步調將趨緩。另外，其他成熟國家包括英國與日本之利率決議，英國脫歐的進程以及美中貿易談判仍會影響市場情緒，資產配置建議以防禦型資產如美國公債、美國投資等級債、新興市場美元債為主，另外可配置部分於亞洲高收債及股票。

永豐投信強調，預期上半年景氣仍持續緩增長，但是下半年變數仍多，隨著美國升息循環接近末端，建議逐批減碼股票比重，增加債券部位，投資策略宜審慎應對。