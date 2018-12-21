人工智慧夯 全台首檔聚焦AI營收主題ETF來了

各大投資展望，都提到人工智慧（AI）將為明 (2019) 年科技關鍵字，AI 概念股也成為投資首選，全球第一檔機器人 ETF 發行至今年 10 月屆滿 5 周年，台灣 ETF 龍投──元大投信也將於明年 1 月 7-10 日，推出全台首檔聚焦 AI 營收主題 ETF「元大全球人工智慧 ETF 基金」(00762-TW)，市場認為，將為國內 AI ETF 市場增添一名戰將級基金。

「AI ETF 來了」元大投信研究團隊指出，人工智慧主題的投資，為近年資產管理業界的新主流，觀察全球掛牌的 ETF，雖然早在 2013 年就有創新科技主題的 ETF 出現，但未受投資人青睞，2017 年人工智慧主題投資持續加溫，人工智慧相關 ETF 規模開始快速成長。

元大投信指數暨量化投資事業群表示，依彭博資料統計截至 2018 年 9 月底，全球人工智慧相關 ETF 的總規模達已近 80 億美元，今年以來規模成長 4 成，顯見人工智慧主題投資已是市場投資高亮點產品，預期 AI ETF 規模將在 2019 年出現暴衝式成長。

從全球最具權威 IT 研究機構 Gartner 公佈 2019 年十大科技趨勢，分別為：人工智慧、區塊鏈、量子運算、智慧空間、數位分身、邊緣運算、沉浸式體驗、自動化物件、增強分析及數位倫理與隱私，可看出「AI 正快速成長，AI 時代即將到來」，建議投資人在選擇 AI 人工智慧標的投資時，應優先選擇高純度 AI 產品。

元大投信與 STOXX 指數公司合作，將於明年 1 月發行「元大全球人工智慧 ETF 基金」，指數成分股為全球公司的營收來源 50% 以上人工智慧相關業務之企業，涵蓋了人工智慧最具代表性之公司，如英特爾、輝達、FB、Alphabet 等，是全球純度最高人工智慧主題的 ETF。

Gartner 認為，明年的十大科技朝向透過合併多種趨勢的組合式效果，並創造新商機帶動突破式創新，將顛覆目前趨勢，據 Gartner 估算，人工智慧市場規模將在短短 4 年內大幅激增十倍，將由 2016 年的 300 億美元一路高速成長，至 2020 年時，將達到 3000 億美元。