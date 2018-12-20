能源盤後─美石油庫存連3週降 沙國：明年4月應延續減產協議

由於美國石油庫存下降，及沙烏地阿拉伯官員表示石油輸出國組織 OPEC 的減產應會在 4 月份恢復，週三 (19 日) 油價上漲，彌補了前一天的部分巨額虧損。

布蘭特原油期貨收高 0.34 美元，或 0.60% 至每桶 56.60 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.81 美元，或 1.74% 至每桶 47.41 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.85% 至每加侖 1.357 美元。

天然氣收低 0.115 美元，或 3.00% 至每一千立方英尺 3.723 美元。

沙國能源部長 Khalid al-Falih 據稱在首都利雅得說道，OPEC 以及俄羅斯和其他生產國 (OPEC+) 幾乎肯定會擴大最近削減產量，以減少供應量的協議。雖然油價漲幅不大，但有可能投資人的空頭回補也有所影響了油價。

美國能源情報署 EIA 週三表示，上周美國石油庫存減少 49.7 萬桶，至 4.415 億桶。下降幅度低於分析師預期的 240 萬桶下跌，但仍然是連續第 3 週下滑。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

此外，蒸餾油庫存預期上漲 57.3 萬桶，但最終意外下降 420 萬桶，現在比五年平均水平低 11%。汽油庫存成長 180 萬桶，高於分析師預測的成長 120 萬桶。

Julius Baer 宏觀與商品研究主管 Norbert Ruecker 表示，看跌擔憂繼續困擾著市場，「對供過於求和全球經濟放緩的擔憂似乎日益增長」。

投資人越來越關注全球增長放緩對石油需求的負面影響，以及美國頁岩生產迅速發展和俄羅斯產量創紀錄的影響。

國際能源署 IEA 上週在一份報告中稱，較差的經濟增長，尤其是新興市場，可能會損害對原油的需求。

美銀美林 (BAC-US) 週二公布的一項調查顯示，53% 的基金經理預計未來 12 個月全球經濟將走低。這是自 2008 年 10 月以來最為黯淡的增長前景。對於石油來說，增長恐慌的時機極為糟糕，自從 10 月份達到每桶 76.90 美元的 4 年高點以來，石油價格暴跌約 40%。

在美中貿易戰下，全球經濟前景也影響了石油基本供需面。為了抵觸美國的伊朗制裁，美國、俄羅斯、及沙烏地阿拉伯都試圖增產彌補空缺產量。然而，在美國給予豁免權的當下也使得石油市場供應過剩。