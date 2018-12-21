【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股跌跌不修 台股V轉逆勢翻紅



◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 18 點至 9657 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 19.67 點，電子期逆價差擴至 - 1.94 點，金融期轉為正價差 0.49 點。現貨部分，三大法人賣超 48.16 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 769 口至 8013 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1210 口至 39413 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 796 口至 1803 口。

週四市場持續受 Fed 升息影響，加上川普揚言關閉部分政府之利空，美股三大指數再度重挫作收，週五亞股受拖累普遍開低，台股早盤開盤後跟進下殺，不過 10 點過後，指數跌破 9600 點出現低接買盤進場承接，台積電、大立光、國巨都在這個期間出現 V 型反轉翻紅直到尾盤，代動指數收斂跌幅翻至平盤之上，終場加權指數上漲 2.15 點或 0.022%，收在 9676.67 點，成交量能 1106.68 億，較前一日增加 150.42 億。雖然今日指數低檔出現買盤呈現 V 轉翻紅，但從個股漲跌分佈觀察，前 50 大權值股僅有 14 檔收紅，其中台積電上漲 1.13% 大約提供指數約 20 點左右的上漲點數，但指數卻只有上漲 2 點，顯示今天的下影線僅靠少部分權值股拉抬，但台股整體信心還是疲弱，因此雖然技術面上顯示加權指數下檔有撐，但仍不建議投資人因而過度樂觀看待。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 9600~9900 點轉為 9300~9850，支撐壓利同步向下移動，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.07 升至 1.08。買權平均隱含波動率由 16.68% 降至 16.54%，賣權平均隱含波動率由 21.78% 降至 21.43%，買賣權皆降。整體而言，市場恐慌情緒略有降溫，但從選擇權壓力與支撐區間顯示信心還是偏弱。 (永豐期貨研調)

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