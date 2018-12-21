【華冠投顧】國際股市疲軟下 台股自發性收紅

多頭暫穩住陣腳 如何取回掌控權?

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、6182 合晶、3532 台勝科、3016 嘉晶

＜大盤分析＞

昨日提到「正常而言，明日有反彈機會，若有反彈首先要觀察的是 "OTC 指數能否回復到本週之前強於大盤的慣性"」。

昨夜美歐股市都大跌創波段新低，今日利空下大盤一度失守原訂的多方防守點 9600 點，不過破線不見停損賣壓，隨後大盤反轉向上，一連收復 9600 點、上週低點、昨日低點三道極短線關卡，最後一盤因應 "富時指數" 調整爆量收 + 2 點，OTC 指數低點守住季線，終場 + 0.96%。

近期美股持續下跌破底，反觀亞股除日股之外，台、韓、港、陸皆還在十月底波段低點之上，相較於歐美股市表現明顯抗跌，不過大盤上檔畢竟已形成套牢帶，故仍視「大盤重上月線」為多方轉強訊號、正式失守 9600 點為轉弱訊號。

在 OTC 指數方面，今天守住季線和頸線，重要支撐同樣有守，且原訂的觀察重點「能否回復到本週之前強於大盤的慣性」確實出現，然而這和大盤一樣只能說暫時穩住陣腳，至少需要重上昨日放量黑Ｋ棒高點才有機會轉強。

因為昨日的放量下殺要麼是壓低出貨，要麼是藉由利空順勢洗盤，邏輯上壓低出貨不易重上當日高點，順勢洗盤則會出現「量縮重上高點」的情形。

更好的情形是 OTC 指數可進一步收復月線 (等於同時收復五日線與十日線)，再搭配未來一週多時間季線即將扣低，整個短、中期均線便會形成有利多方的架構，屆時就有比較大的表現空間，當然，最基本的前提是重要支撐 "季線" 不能失守。

＜操作策略＞

大盤與 OTC 指數支撐有守但尚未確認轉強，故操作上維持「多空雙向」，也就是「作多強勢股、放空弱勢股」並行。

＜強弱勢股＞

今日弱勢股普遍強彈，被動元件族群由二線股《2375 智寶》鎖漲停創新高帶頭，《5317 凱美》、《6127 九豪》、《2327 國巨》... 同步大漲；矽晶圓族群《6182 合晶》、《3532 台勝科》、《3016 嘉晶》... 亦跌深反彈。

基期較高個股今日則有補跌現象，《2308 台達電》、《8436 大江》、《2379 瑞昱》、《6176 瑞儀》、《2459 義隆》... 漲多修正。

＜被動元件族群＞

近期提過被動元件族群之觀察重點在於龍頭《2327 國巨》能否重新站上 12/13「大摩降評利空」所引發之帶量黑Ｋ棒高點，一旦最弱的龍頭可走出「破底翻」走勢，整個族群便具備比較有利的操作條件，而線形較強的二線股則是相對較佳的選擇。

今日國巨奮力收上五日線與十日線，距離 12/13 高點已不遠，另《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》亦拉高挑戰五日線，此外線形較佳的二線股《2375 智寶》更率先鎖漲停創波段新高，《5317 凱美》、《6127 九豪》... 同步大漲，後市可持續留意正式扭轉訊號。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。