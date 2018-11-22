晶華潘思亮看貿易戰 反而給台灣一個「前景看好的轉捩點」

台北晶華酒店今 (22) 日進行耶誕點燈儀式，晶華 (2707-TW) 董事長潘思亮透露，未來 3 年已有 10 個品牌海外授權案在談；而台灣今年景氣差，明年反倒有機會外冷內熱，美中貿易戰下，現在反而給了台灣一個「前景看好的轉捩點」。

潘思亮直言，「全球景氣已經走到頂了，可以維持多久不知道」、「不可能更好，因過去 8 年是每年成長，明年不會比今年好」。

即便全球大環境趨於嚴峻，不過，台灣今年外熱內冷「已經很不好」，明年反而有機會外冷內熱。

潘思亮強調，現在對台灣而言是一個轉捩點，因為貿易戰，導致在中國的廠商面臨抉擇，考慮移到其他地方，若台灣掌握這個機會，鬆綁、開放，就有機會吸引台商回流甚至是國際大廠來台設廠，那台灣的前景將非常好。

不過，當務之急是台灣政府除了要開放，還必須解決缺電、缺人和缺地的問題。

另一方面，對於飯店營運，潘思亮表示，明年館內會持續有成長新動能，將強打廚藝、精品、生活時尚的結合。

對於餐飲，晶華將從客座轉為 1-2 個月的駐店師傅，甚至吸引更多國外師傅因此來台開店，潘思亮期望台北晶華成為餐飲跨平台的結合，同時也將更多的人文藝術整合進來。

潘思亮說，明年台北晶華館內將有更多活動例如市集，樂觀看待明年將是晶華相當精彩的一年。

不僅館內的創新活動，潘思亮也透露，未來 3 年可能有 10 個海外新案，散布在台灣、日本和中國，主要是「晶英」和「捷絲旅」的品牌授權。