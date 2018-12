高希均：開放擁抱全世界，華人是21世紀的主角

文 / 李建興、實習記者白育綸

《2018 第 16 屆華人領袖遠見高峰會》開幕儀式,由大會主人——遠見.天下文化事業群創辦人暨董事長高希均致詞,他深入淺出剖析全球當前的情勢,並下了最佳註解。

高希均指出,以往美國之所以能成為全球的領導者,正是因為採取開放、合作的模式,如今,川普總統上任之後,反而走向封閉保守的路線。

相反的,中國大陸在近 30 年來積極改革開放,雖然沒有把所有窗口都打開,即使如此,歷經 30 年的時光,仍創下傲人的經濟成績。

高希均感嘆地說:「當中國窮時,人家看不起,但當中國富時,人家忌妒,當中國弱時,人家欺負你,當中國強時,人家壓制你。」但他也強調,華人在世界經濟體系下的價值,是無庸置疑的。以下為演講精采摘要:

今年峰會的主題「開放.創新.合作」,當初我們在想這個題目時,沒想到那麼地恰當。因為 11 月 6 日美國要期中選舉,沒想到標榜開放民主的美國,不到兩年川普領導下,完全改頭換面。

川普令我太失望了。一個天天說謊的總統,怎麼可能領導美國?恢復美國第一?做為世界的領袖,你要合作,卻完全反其道而行。1776 年,亞當斯密寫的《國富論》從頭到尾講的就是要開放、就是要合作、就是要分工、就是要專業。

《經濟學人》剛剛慶祝 175 週年,他們說,175 年來一直強調的就是自由主義,即使這期間,自由主義已變了很多次的意義,但《經濟學人》卻不斷強調,就是反對保護、反對稅增加、加強交流,大家都要平等。

1997 年,《遠見雜誌》自詡為傳播進步觀念的雜誌,當年我們請到競爭力大師——麥可.波特(Michael Porter)來演講,當時他的一場演講,超過我們總統一年的年薪,其中他就說:「United States is the most open society!」

開放的社會 人才、資科、科技都能進來

當一個社會開放時,五件美妙的事情同時發生——人才進來了、資金進來了、科技進來了、資訊進來了、全世界最有競爭力的產品和服務也進來了,所以美國在戰後,當時就是最開放的,人才、資金都走向美國。

再以中國大陸為例,北京政府開了幾扇窗,即使並沒全部開放,但在過去 30 年來,變成全球經濟成長率最高。

很難想像,最近幾次國際場合,川普的演講總是強調:「American first!」而習近平則是講:「中國要繼續走開放路線,繼續幫助那些比我們經濟落後的地區!」倒過來了。

你看到今天的世界充滿不確定性,但我們可以確定的是,21 世紀被認為是華人的世紀、中國人的世紀,所以應該是華人團結向上的時刻。

在台灣,過去的 16 年,前進的有點辛苦,相對在大陸的 16 年,比較順利,我想起佛光山的星雲大師,他送給中國領導人習近平四個字的墨寶「登高望遠」。

我特別喜歡「高」「遠」兩字;大師也送給前總統馬英九「確知向前」,一個登高望遠、一個確知向前,然後就是「握手合作」。

在 2015 年,我們把「遠見和平貢獻獎」頒給了馬總統,兩週後,馬習會在新加坡舉行,當時兩人有 81 秒握著手不肯放,後來我們出了《馬習會》特刊,總編輯楊瑪利下了個標——兩個領袖,緊緊握住的是和平。

所以,沒有和平,一切都落空!沒有開放,一切空轉!沒有經濟,一切空談!沒有教育,一切空白!沒有文明,一切都是空洞……。

我們很高興每年有機會邀請這麼多來自世界各地的華人共聚一堂,為我們大家共創未來。

