高希均：開放擁抱全世界，華人是21世紀的主角

文 / 李建興、實習記者白育綸

《2018 第 16 屆華人領袖遠見高峰會》開幕儀式，由大會主人——遠見．天下文化事業群創辦人暨董事長高希均致詞，他深入淺出剖析全球當前的情勢，並下了最佳註解。

高希均指出，以往美國之所以能成為全球的領導者，正是因為採取開放、合作的模式，如今，川普總統上任之後，反而走向封閉保守的路線。

相反的，中國大陸在近 30 年來積極改革開放，雖然沒有把所有窗口都打開，即使如此，歷經 30 年的時光，仍創下傲人的經濟成績。

高希均感嘆地說：「當中國窮時，人家看不起，但當中國富時，人家忌妒，當中國弱時，人家欺負你，當中國強時，人家壓制你。」但他也強調，華人在世界經濟體系下的價值，是無庸置疑的。以下為演講精采摘要：

今年峰會的主題「開放．創新．合作」，當初我們在想這個題目時，沒想到那麼地恰當。因為 11 月 6 日美國要期中選舉，沒想到標榜開放民主的美國，不到兩年川普領導下，完全改頭換面。

川普令我太失望了。一個天天說謊的總統，怎麼可能領導美國？恢復美國第一？做為世界的領袖，你要合作，卻完全反其道而行。1776 年，亞當斯密寫的《國富論》從頭到尾講的就是要開放、就是要合作、就是要分工、就是要專業。

《經濟學人》剛剛慶祝 175 週年，他們說，175 年來一直強調的就是自由主義，即使這期間，自由主義已變了很多次的意義，但《經濟學人》卻不斷強調，就是反對保護、反對稅增加、加強交流，大家都要平等。

1997 年，《遠見雜誌》自詡為傳播進步觀念的雜誌，當年我們請到競爭力大師——麥可．波特（Michael Porter）來演講，當時他的一場演講，超過我們總統一年的年薪，其中他就說：「United States is the most open society！」

開放的社會 人才、資科、科技都能進來

當一個社會開放時，五件美妙的事情同時發生——人才進來了、資金進來了、科技進來了、資訊進來了、全世界最有競爭力的產品和服務也進來了，所以美國在戰後，當時就是最開放的，人才、資金都走向美國。

再以中國大陸為例，北京政府開了幾扇窗，即使並沒全部開放，但在過去 30 年來，變成全球經濟成長率最高。

很難想像，最近幾次國際場合，川普的演講總是強調：「American first！」而習近平則是講：「中國要繼續走開放路線，繼續幫助那些比我們經濟落後的地區！」倒過來了。

你看到今天的世界充滿不確定性，但我們可以確定的是，21 世紀被認為是華人的世紀、中國人的世紀，所以應該是華人團結向上的時刻。

在台灣，過去的 16 年，前進的有點辛苦，相對在大陸的 16 年，比較順利，我想起佛光山的星雲大師，他送給中國領導人習近平四個字的墨寶「登高望遠」。

我特別喜歡「高」「遠」兩字；大師也送給前總統馬英九「確知向前」，一個登高望遠、一個確知向前，然後就是「握手合作」。

在 2015 年，我們把「遠見和平貢獻獎」頒給了馬總統，兩週後，馬習會在新加坡舉行，當時兩人有 81 秒握著手不肯放，後來我們出了《馬習會》特刊，總編輯楊瑪利下了個標——兩個領袖，緊緊握住的是和平。

所以，沒有和平，一切都落空！沒有開放，一切空轉！沒有經濟，一切空談！沒有教育，一切空白！沒有文明，一切都是空洞……。

我們很高興每年有機會邀請這麼多來自世界各地的華人共聚一堂，為我們大家共創未來。

來源：《遠見趨勢特刊》

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