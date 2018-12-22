〈2018大事回顧〉2018：特斯拉引領電動車成主流的一年？

2018 年為電動車邁進主流的一年。像 Jaguar 和賓士等廠商也紛紛進入，挑戰當下龍頭的特斯拉 Tesla (TSLA-US)、日產 Nissan (7201-JP)、和 GM (GM-US) 等。

賓士希望至 2025 年，其電動車 EQC 及其他電動車將佔其銷售額的 15% 至 25%。加入了保時捷 Porsche 的 Taycan、奧迪的 E-tron 和 Jaguar 的 i-Pace 行列，給其他競爭者帶來壓力。

電動車評比表

然而，像 Model X 和 Model S 一樣，對於大多數人而言，這種 5 萬美元以上的標籤似乎遙不可及。雖然特斯拉執行長馬斯克 Elon Musk 承諾出售 35000 美元的電動汽車，行駛里程可超過 200 英里，但 Model 3 目前價格還無法真正的降至那種水平。

2018 年開始，GM 的 Chevy Bolt 似乎就是衝著大眾市場，來勢洶洶。而韓國車廠現代 (005380-KR) 2019 年的 Kona 電動汽車在很多方面都較優於 GM (GM-US) 的雪佛蘭 Bolt EV。Kona 擁有 EPA 級，距離 64-kwh 千瓦時的電池組，給予約 258 英里的行車距離。另一方面，2019 年 Bolt EV 的額定距離值為 238 英里，電池達 60-kwh 千瓦時。兩者採用的電池為 LG 化學電池。

美國電動車 2018 年 6 月份銷量 / 圖：cleantechnica

與眾不同的是，唯獨特斯拉是先以電動車起家，而其他廠商，中國的 Nio (NIO-US) 除外，則是以汽車產品穩定後再進入。

在中國市場方面，特斯拉也於上海投資工廠，年產目標 50 萬輛，總投資高達約台幣 2300 億元，計畫明年下半年首批大陸產特斯拉即可投產。

ES8 / 圖：nio

但中國競爭對手也不少。NIO 就是其中一位，前身為 NextEV，由中國科技巨頭騰訊控股 (0700-HK) 所支持，也是今年中國企業在美國的第 3 大上市公司。

在虧損 15 年後，特斯拉今年進入了「必須獲利」的一年。首要的關鍵就是大眾化「親民」價格的約 45000 美元 Model 3 必須量產。雖然今年第一季大約每月產出 3000 輛，但最後第 3 季數據顯示還是達到了 53000 輛，使公司無需有籌集資金的壓力。

8 月份銷量 / 圖：autospies

今年第 3 季特斯拉現金流為正 8.81 億美元，與上半年的虧損狀態大不同。截至 9 月 30 日特斯拉手上現金量約 30 億美元。特斯拉表示，第 4 季 Model 3 的生產量和交貨量預期將持續提升，Model 3 和 Model X 全年交貨量維持於 10 萬輛。

據分析師平均預測，如順利，特斯拉預計第 4 季自由現金流 FCF 達 3.6 億美元，2019 年將達 10.3 億美元，有望全年每股純益 EPS 為 6.88 美元。

對於明年 3 月份的短期 9.2 億美元債務，特斯拉將使用 50-50 的現金及股票支付，估計問題不大。

特斯拉 2025 年債券價格 / 圖：boerse-berlin

在安全方面，特斯拉今年以外不斷，近日也傳有 Model S 因輪胎破裂後導致起火事件。是否特斯拉可以克服這一系列問題將會是明年的一大重點。

圖：zerohedge

電動汽車革命雖然已在幾年前開始，沒有特斯拉，這些都應不會發生，或者至少不會那麼的快。