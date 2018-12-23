〈2018大事回顧〉科技巨頭的數據醜聞

直到 2018 年，大多數的社交媒體用戶都認為他們在線上共享的資訊和 po 文是安全的。然而，自從爆發「劍橋分析」醜聞之後，民眾開始質疑臉書 (FB-US) 是否真能保障用戶隱私免遭第三方企業濫用，同時，人們看待網路的方式及信任也跟著改變。

2010 年 4 月，臉書開放了 Graph API 1.0，是一款允許第三方和外部 App 開發人員取得臉書用戶動態資訊的 API，一經用戶授權，第三方就能取得用戶個人資料和喜好等資訊，同時，還能存取這些用戶好友的所有資料，且不需獲得好友的授權。

劍橋分析自 2013 年成立，並透過該公司的心理測驗 App，收集了 27 萬名用戶數據，同時，由於 Graph API 的寬鬆存取規範，該公司也取得了所有用戶好友的資訊。據臉書事後估計，該公司由此獲得了 8 千萬用戶的數據。劍橋分析更進一步針對不同區域和對象進行精準行為投放，散播假消息來試圖影響 2016 年美國總統大選，並透過各種社群媒體來傳播，包含臉書、推特 (TWTR-US)、YouTube 等，引起了巨大的爭議。

臉書執行長馬克祖克柏在今年 4 月於美國國會作證時，澄清臉書不會販售任何個人數據，並承諾會妥善保管資料。據報導，臉書的確沒販售過數據，然而，臉書卻有將數據提供給合作夥伴。對於用戶隱私安全可能影響更加深遠。

據報導，臉書允許超過 150 家公司使用用戶數據，比用戶同意的還多。其中，音樂串流媒體 Spotify (SPOT-US) 及線上零售巨頭亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 皆被爆料在這 150 家公司的名單中。

此外，根據英國國會公開的臉書 (FB-US) 內部文件顯示，臉書還利用用戶數據作為商業競爭武器。與一些 App 開發商達成特別協議，讓他們獲得更多數據使用權，同時限制其他潛在競爭對手對於臉書的數據使用。

自臉書數據隱私風波爆發以來，民眾對大型社交媒體平台的看法發生了根本性的變化。人們開始在某種程度上意識到個人數據對這些科技巨頭的價值，以及針對性廣告及傳播對政治傾向產生的巨大影響。對於數據時代中的隱私及安全，我們顯然仍在學習當中。