[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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*2738 曼哈頓 - KY20181221 台北市南京東路二段 111 號六樓

*3058 立德 20181227 新北市新店區寶橋路 235 巷 138 號 7 樓

*6464 台數科 20181227 台中市烏日區溫泉路 2 號 (清新溫泉飯店宴會廳)

*6516 勤崴 20181227 台北市中正區羅斯福路二段 100 號 4 樓

*6681 宏星技術 20181227 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心遠來 A 廳)

*8027 鈦昇 20181227 高雄市燕巢區橫山路 61 號 (本公司 4 樓會議室)

*4912 聯德控股 - KY20181228 新北市板橋區縣民大道一段 189 號 3 樓 (馥都飯店)

*6612 奈米醫材 20181228 新竹縣竹北市生醫路 2 段 16 號 4 樓 (本公司)

8491 真好玩 20190103 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

*3168 眾福科 20190108 東方科學園區 C 棟 (新北市汐止區新台五路一段 96 號 2 樓)

*6225 天瀚 20190109 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 202 會議室)

*8497 聯廣 20190109 台北市南港區忠孝東路七段 528 號 (洛碁大飯店南港館一樓會議室)

*6495 納諾 *-KY 20190117 臺北市內湖區基湖路 10 巷 57 號 4 樓之 1(新光西湖大樓 402 室)

*3685 元創精密 20190119 臺中市西屯區朝富路 213 號 R 樓 (時代廣場 CBD 大樓)

*6240 松崗 20190122 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 10 樓 (會議室)

*4575 銓寶 20190125 台中市烏日區中山路三段 688-1 號 (本公司 1380 會議室)

*4580 捷流閥業 20190125 新北市土城區中山路二號五樓

*5480 統盟 20190125 桃園市平鎮區工業五路 8 號 (源友咖啡廳一樓會議室)

*8213 志超 20190125 桃園市平鎮區南豐路 261 號 2 樓 (平鎮工業區服務中心會議室)

*6230 超眾 20190129 新北市三重區興德路 123-1 號 R 樓

*2444 兆勁 20190130 苗栗縣竹南鎮友義路 77 號 (本公司竹南分公司一樓會議室)

*8084 巨虹 20190130 苗栗縣泰安鄉錦水村 8 鄰橫龍山 5 號二樓大會議室

*1310 台苯 20190131 高雄市林園區工業一路 7 號 (本公司高雄廠)

*2022 聚亨 20190131 高雄市岡山區新樂街 79-1 號 (本公司一廠會議室)

*1907 永豐餘 20190201 台北市杭州南路一段 24 號集思交通部會議中心 3 樓國際會議廳

*6467 泰合藥 20190219 台北市敦化南路二段 97 號 11 樓 (元富證券教育訓練中心)

*1795 美時 20190220 南投市南崗三路 21 號 (南崗會堂)

*6653 嘉貿 20190227 桃園市觀音區工業二路 16 號

1711 永光 20190530 臺北市八德路二段 260 號 3 樓中影八德大樓

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

