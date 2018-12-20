◆外資連續5日賣超個股

外資連續 5 日賣超個股
1. 外資連續賣超 5 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、 (2303) 聯電、 (00637L) 元大滬深 300 正 2、 (2888) 新光金、 (00710B)FH 彭博高收益債
2. 外資連續賣超 4 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、 (2303) 聯電、 (00637L) 元大滬深 300 正 2、 (00710B)FH 彭博高收益債、 (2888) 新光金
3. 外資連續賣超 3 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、 (2303) 聯電、 (00710B)FH 彭博高收益債、 (00637L) 元大滬深 300 正 2、 (2888) 新光金
4. 外資連續賣超 2 日的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、 (00710B)FH 彭博高收益債、 (2303) 聯電 、 (2888) 新光金 、 (2337) 旺宏
5. 外資當日 (20) 賣超的股票
(00632R) 元大台灣 50 反 1、 (2303) 聯電 、 (2891) 中信金、 (2330) 台積電、 (00637L) 元大滬深 300 正 2