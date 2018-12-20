【永豐期貨】台指選擇權盤後－Fed鴿派力道不如預期 國際股市全倒

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 129 點至 9639 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 35.52 點，電子期逆價差擴至 - 1.25 點，金融期逆價差擴至 - 6.06 點。現貨部分，三大法人賣超 101.55 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3274 口至 8782 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1810 口至 40623 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4707 口至 2599 口。

週三聯準會宣布升息一碼，為今年第四度升息，雖然 Fed 未來升息的預期次數下降，但整體聲明未如市場來得鴿派使市場哀鴻遍野，美股由紅翻黑，股市加速修正，拖累週四亞股全面開低，台股早盤開低後雖一度試圖反彈，但多方後繼無力，10 點過後日股、陸港股市同步下殺走跌，帶動加權指數震盪走低跌破 9700 點，終場加權指數下跌 108.69 點或 1.111%，收在 9674.52 點，成交量能 939.68 億，較前一日增加 26.68 億。今日八大類股全數下跌收黑，其中以塑化類股跌幅 0.23% 表現相對抗跌，機電類股跌幅 1.52% 表現較差。加權指數開低走低，收盤創近 8 日新低，10 日線得而復失，5 日線加速下彎，上檔壓力恐讓指數繼續承壓探底。加權指數震盪下行，盤勢轉趨對多方較為不利，今日新台幣持續升值，外資現貨轉為賣超，後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10200 點，賣權集中在 9000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.19 降至 1.07，籌碼面為中性格局。買權平均隱含波動率由 16.03% 升至 16.68%，賣權平均隱含波動率由 20.98% 升至 21.78%，賣權隱含波動增高，顯示避險擔憂情緒持續升溫。 (永豐期貨研調)

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

