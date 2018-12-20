【日盛投顧】失守9700點大關

◆盤勢分析

1.FED 宣布升息一碼，美股四大指數重挫，亞股早盤普遍表現不佳，周四台股早盤低開隨即量縮橫盤震盪，但午盤過後因美國電子盤重挫與矽晶圓、被動元件等人氣股領跌，跌幅再度擴大。終場收盤加權指數收在 9,674.52 點，下跌 108.69 點，跌幅 1.11%。

2.OTC 指數開低後，因 6488 環球晶、8069 元太走弱拖累，一路震盪下行，尾盤收 122.84 點，下跌 1.92%，連續第三根黑 K 棒，目前短線支撐為 121.85 點，短線壓力為 125.44 點。

3. 加權技術面與籌碼面：(1) 均線：周四台股收黑 K 棒，跌破 9700 點大關，失守所有短天期均線。(2) 量能：成交量微增至 938.37 億元，略為不足後續宜量增價穩。(3) 技術指標：日 KD 指標再度轉向下、MACD 柱狀體翻落零軸之下。(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 101.57 億元；外資 - 64.63 億元、投信 + 1.25 億元、自營 - 38.20 億元。

各類股走弱 僅少數個股表現

1. 電子類股 (1) IC 設計：3034 聯詠 TDDI、OLED 驅動 IC，以及 4K2K 電視面板驅動 IC 出貨看俏，早盤股價量出轉強。美系外資調升目標價，周三法人同步買進，周四維持上漲態勢，收盤上漲 6.6%。(2) PCB：族群表現不一，2368 金像電、3037 欣興受惠 5G 應用需求揚升，股價連續多日整理，周四再度轉強。(3) 散熱：6230 超眾日本電產入主，並且切入車用及工業市場，明年業績拚勝今年，國內法人陸續調升評等，股價強勢漲停。

2. 非電子類股 (1) 觀光飯店：暖冬遊補助擴大，飯店股 2702 華園、2704 國賓周四維持紅盤。(2) 生技：4180 安成藥的高血壓藥獲 FDA 藥證，明年中開賣，股價強勢漲停；3176 基亞法說聚焦細胞治療，治療產品臨床試驗明年啟動，股價放量收紅；1733 五鼎明年推出「金屬電極血糖測試片」，股價創波段新高。