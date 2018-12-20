【倫元投顧】市場情緒才是主導股價漲跌的原因

◆盤勢分析

貿易戰的影響終於反噬回美國企業身上，在美企財報不佳及經濟成長有疑慮之下，美股昨 (週三) 晚從大漲 382 點變成大跌 351 點，理由是 Fed 決策會議並未出現鴿派蹤跡，明年 Fed 升息次數雖從 3 次降為 2 次，但卻低於市場預期的不升息或僅升息 1 次。

不過，美股若持續走跌對台股來講會有信心轉弱的危機，因此，美股必須先探底成功，爾後進入「區間震盪」，才有利於台股的「震盪趨堅」。

今日台股的下跌除了反映美股的弱勢之外，另一個主要原因是矽晶圓的賣壓出籠，市場預期半導體產業的衰退會拖累矽晶圓的需求，雖然龍頭 6488 環球晶已一再說明 2019 年供需仍然健康，但法人賣壓不停止，股價就難有表現。

技術線型來看，11 月 13 日之 9616 點必須守住，否則加權指數無法維持在 9600~9900 區間整理，類股來看，矽晶圓跟被動元件的中期籌碼是否穩定，將是台股能否擺脫空方干擾的關鍵。

楊天迪分析師

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