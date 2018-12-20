三大法人大賣101.57億元 聯電遭外資連17賣 共提款逾24萬張

美國聯準會續升息影響投資人信心，台、亞股今 (20) 日開盤同步下挫，午盤後大盤跌幅擴大逾百點，失守 9700 點，終場下挫 108.69 點，以 9674.52 點作收。三大法人方面，外資由買轉賣、賣超 64.63 億元，自營商賣超 38.19 億元，投信則終結連 4 賣、轉為買超 1.25 億元，共賣超 101.57 億元。其中，聯電遭外資連 17 賣，共遭提款逾 24 萬張。

台指期部分，外資減持多單 1810 口，多單未平倉口數降至 40623 口；投信增持空單 1361 口，空單未平倉口增至 33863 口；自營商減持多單 109 口，多單未平倉口數降至 2022 口。

外資今日買盤火力集中在電子股，個股中僅欣興獲外資買超上萬張，獲外資買超上千張的電子股包括廣達、英業達、群創、南電、瑞儀、台達電、智邦、光寶科、宏碁、泰鼎 - KY、台表科，傳產股包括台肥、台灣高鐵、中鋼、力山、正新、勤美、中華電、統一，金融股則僅上海商銀、第一金、永豐金與華南金。

外資買超第 1 名為欣興、買超 15852 張，第 2 名合晶、買超 9660 張，第 3 名廣達、買超 4297 張，第 4 名上海商銀、買超 3647 張，第 5 名英業達、買超 3555 張，第 6 名台肥、買超 3550 張，第 7 名群創、買超 3373 張，第 8 名華航、買超 3338 張，第 9 名南電、買超 2912 張，第 10 名台灣高鐵、買超 2301 張。

外資賣超第 1 名元大台灣 50 反 1、賣超 42873 張，第 2 名聯電、賣超 16790 張，第 3 名中信金、賣超 12888 張，第 4 名台積電、賣超 10972 張，第 5 名元大滬深 300 正 2、賣超 10931 張，第 6 名新光金、賣超 8800 張，第 7 名嘉聯益、賣超 7080 張，第 8 名弘憶股、賣超 6511 張，第 9 名富邦上証正 2、賣超 5856 張，第 10 名鴻海、賣超 5576 張。

投信買超第 1 名長榮航、買超 3310 張，第 2 名上海商銀、買超 1535 張，第 3 名宣德、買超 1000 張，第 4 名冠德、買超 991 張，第 5 名京元電子、買超 851 張；投信賣超第 1 名合晶、賣超 7105 張，第 2 名彰銀、賣超 2144 張，第 3 名中美晶、賣超 2010 張，第 4 名神達、賣超 1959 張，第 5 名南電、賣超 1527 張。

自營商買超第 1 名為富邦 VIX、買超 16238 張，第 2 名華頓 S&P 黃豆、買超 1812 張，第 3 名華航、買超 1350 張，第 4 名元大 S&P500 反 1、買超 894 張，第 5 名京元電子、買超 808 張；自營商賣超第 1 名元大滬深 300 正 2、賣超 84809 張，第 2 名元大台灣 50 反 1、賣超 25465 張，第 3 名富邦上証正 2、賣超 18768 張，第 4 名元大 S&P 原油正 2、賣超 7744 張，第 5 名元大 S&P 石油、賣超 4397 張。

國泰證期指出，中小型股年底作帳行情持續，政府基金近期在指數整理下持續回補，法人動向正面，融資近期未明顯增加，指數不容易出現大跌，籌碼仍偏向多方看待，盤勢短期有機會震盪打底。