立凱-KY攜手南韓樂金化學 打入歐洲汽車供應鏈 首年營收貢獻2億元

電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭立凱 - KY(5227)宣布，攜手南韓第一大化學廠樂金化學公司 (LG Chem Ltd)，鋰鐵電池產品將銷售予歐洲知名汽車大廠，預計於 2019 年正式出貨，預估首年此訂單營收約 2 億元。立凱電躋身為歐洲車廠供應鏈中，搶入每年高達 200 億美元的「綠金」龐大商機。立凱電指出，現今多數汽油車車用電瓶仍採用 12V(伏) 的鉛酸蓄電池，但鉛酸電池不僅高度污染環境、壽命短，且有易膨脹變形的問題。電瓶最主要的功能在於提供引擎發動時所需瞬間強大電力，並應付發電機不堪負荷時的額外電源供應，對於設計越來越複雜、由上百種、上千種電機電子所組成的汽車來說，電瓶所扮演的角色愈來愈重要。



隨著環保意識抬頭，更重要的是未來自駕車、智慧汽車講求輕量化再升級，汽車 12V 鉛酸電池將逐步淘汰，由鋰鐵電池取而代之。目前汽車鉛酸電池每年全球市場高達 200 億美元，因此吸引不少國際電池大廠紛紛把市場鎖定在此領域，樂金化學更是一馬當先。



立凱電近年來持續轉型，憑藉著多年來在磷酸鐵鋰正極材料的專利與技術實力，加上深耕此領域已有 5 年，終於獲得大廠認證，獨家供貨，這也是立凱電首次與樂金化學的合作。由於車用電瓶從鉛酸升級成鋰鐵電池現在才剛起步，因此看好此市場將至少有 20 年以上不可替代的重要性，並成為汽車產業下世代的新趨勢。



立凱電過去主要客戶為大陸公共汽車廠，這次在歐系車廠成功出擊，為轉型至不依賴政府補貼產業的首張海外訂單，立凱電將於 2019 年正式小量出貨，預估首年此訂單營收貢獻約 2 億。



立凱電將採取分散式供應鏈，大陸市場產品將由貴州立凱供貨，海外市場則由台灣廠出貨。公司也樂觀看待，在打入歐系車廠供應鏈後，將有利於後勢開發其他車廠新客戶，未來商機可期。

