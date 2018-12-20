屏下指紋辨識出貨減緩蘋果砍單效應 法人估業成Q4營收季增4-5成

三星新款旗艦機搭載高通 (Qualcomm) 解決方案，GIS-KY 業成 (6456) 第三代超音波屏下指紋辨識量產出貨，挹注第四季到明年第一季淡季營運動能，平板電腦、NB 等產品出貨持穩，法人推估，業成第四季營收季增率約 4-5 成，單季每股盈餘 4.4 元，全年每股盈餘約 11.34 元左右。蘋果調整 iPhone XR 出貨量傳聞不斷，蘋果供應鏈相關個股 11 月營收均較 10 月下滑，對於觸控廠明年影響性最大，蘋果的手機產品可能不再採用 3D 壓力觸控，未雨綢繆，TPK-KY 宸鴻 ( 3673 ) 選擇開發奈米銀技術，而業成鎖定手機屏下指紋觸控開發。

18：9 全屏面手機加速普及，以致於原先設計在手機螢幕下方指辨識區要移到手機後面背殼處，此方法解鎖並不方便，業成與高通合作開發超音波屏下指紋辨識解決方案，第三代產品直接可以手機顯示螢幕特定區按壓，即可解鎖，該項解決方案可搭配軟性 OLED 顯示器。

超音波屏下指紋辨識解決方案出貨、NB LCM 業務挹注，業成第四季營運表現相對其他蘋概股來得穩健，10、11 月營收分別為 181.17 億元、159.2 億元，兩個月營收合計為 340 億元，超越第三季 313 億元水位，法人推估，第四季營收季增率約 4-5 成，每股盈餘約 4.4 元。