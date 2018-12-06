立凱-KY可望受惠美中貿易戰 跨出轉型第一步搶進儲能市場

電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭立凱 - KY(5227) 自結 11 月合併營收為 1296 萬元，月增 224%，較去年同期減少 86%；累計前 11 月合併營收為 1.66 億元，亦較去年同期減少 77%。立凱電表示，受到近兩年中國大陸補貼政策風向急轉彎，公司今年來已改採取穩健銷售策略來因應，以「款到發貨」的政策來控制營運風險，雖導致今年合併營收大幅減少，但成功調整市場方向有助於走向國際市場。立凱電指出，轉型第一步已正式跨出，搶入儲能領域的效益自明年起確定可見開花結果，且將會逐年擴大，公司趁今年營運谷底低迷時整頓低貢獻度業務項目，並提前將折舊攤銷完畢，預期明年起包袱將明顯縮小。



立凱電表示，身為全球磷酸鐵鋰材料產量規模龍頭，產品的循環壽命亦為業界之最，且為美中貿易戰的受惠者，期能在開源節流同步產生效益下，一舉擺脫虧損情況。



立凱電進一步表示，隨著儲能系統的需求增加，以及鋰電池的持續降價，知名市場調查機構 MarketsandMarkets 即預估，全球儲能市場產值將會從 2018 年的 19.8 億美元，在 5 年後增加至 85.4 億美元，其中以亞太地區國家的成長率最高。



立凱電近期已接獲多家日、韓、歐企業主動詢問 2019 年產能狀況，立凱電可望成為美中貿易戰的受惠者，相關效益將於明年發酵。同時，因應中美貿易衝擊，立凱電亦重新調整生產基地產能配置，期能降低成本，符合市場發展需求。