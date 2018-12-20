Line Pay安全性遭質疑 LINE澄清：採國際標準建構防護

社群平台 LINE 旗下 LINE Pay 服務陷入信用卡盜刷疑雲，對此，LINE 今 (20) 日發出聲明澄清，並強調盡力保護用戶隱私，均依國際標準建構相關防護，針對報導指出 LINE 未檢警配合提供相關帳號資料一事，LINE 也說，若地檢署能提供更完整的資料，就能試著交叉比對調出交易紀錄，讓事件儘早落幕。

媒體昨 (20) 日報導，一名陳信男子聲稱自己的中國信託信用卡，遭到 LINE Pay 盜刷 1 萬多元，檢警調查發現，盜刷者可能將陳男信用卡綁定在梁姓男子的手機門號，為釐清盜刷者身分，檢警去函 LINE Pay，但 LINE Pay 以帳號資料是由日本總公司管理為由，表示無法提供資料，導致罪證不足無法起訴。

對此，LINE 今日澄清，案件發生當天，LINE Pay 團隊就已接到發卡行通報偽冒交易，依據內部風控作業原則，與該筆偽冒交易的相關資訊，隨即列入 LINE Pay 黑名單，也對該 LINE Pay 帳號做出停權處置。

而 LINE 也說，LINE Pay 團隊於今年 8 月 23 日，收到地檢署來函，於 8 月 31 日針對地檢署所提的問題詳實回覆。地檢署來函時，僅提供信用卡卡號和手機門號，請 LINE Pay 協助查詢「有無顧客曾使用非 LINE Pay 會員信用卡的服務」。

不過，LINE 表示，線下場景如便利商店，並不允許沒有註冊 LINE Pay 的會員使用，地檢署來函所設定的「非 LINE Pay 會員信用卡服務」使用情境與事實不符，公司所收受地檢署的函文內容，也與新聞內容不符。此外，地檢署來函時，僅提供信用卡卡號和手機門號，LINE Pay 無法僅從這 2 項資料比對岀交易紀錄。

LINE 指出，若地檢署來函時，有提供交易日期、金額、商店等更多資訊，還可以試著交叉比對調岀交易紀錄，也希望能找出嫌疑人，讓事件儘早落幕。

針對報導提及 LINE Pay 安全性的疑慮，LINE 強調，此嚴重危害 LINE Pay 信譽，並澄清指出，根據卡片支付產業的規範 (PCI DSS)，支付業者不能儲存後三碼，因此 LINE Pay 不能儲存後三碼，LINE Pay 也沒有儲存後三碼。

LINE 也指出，LINE Pay 綁卡機制與其他行動支付服務相同，提供 2 種綁卡機制，一為直聯銀行驗證用戶身分，二為國際標準 3D 驗證，用戶至少需經過一種才可成功綁卡至 LINE Pay。LINE 並強調，LINE Pay 致力完善安全防護措施，並盡力保護用戶隱私，皆以國際標準來建構相關防護。