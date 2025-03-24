合庫卡友今起用Apple也能Pay囉！首刷送50滿6筆388再加碼送200禮券

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-24 20:06

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為了提供卡友更加便捷的支付體驗，並提升金融服務品質，合作金庫銀行正式宣布信用卡及 Visa 簽帳金融卡將支援 Apple Pay，卡友綁定合庫信用卡後，只須將其 iPhone 或 Apple Watch 置於付款終端機附近，即可進行免接觸付款，且無須建立帳號或重複輸入信用卡資訊，卡友也可以在 APP 或網頁上更快速且更方便地進行消費。

合作金庫銀行為了回饋卡友的支持，激勵更多卡友綁定並使用 Apple Pay，推出了一系列的優惠活動。第一重「新戶綁定 Apple Pay」的全卡友首刷禮活動，即日起至 114 年 6 月 30 日止，任刷一筆不限金額，即可獲得 50 元電子禮券；第二重推出「指定卡加碼禮活動」，活動期間內使用指定卡消費滿 6 筆，每筆金額達 388 元以上，還可再獲得 200 元電子禮券。超親民的小確幸，讓合庫卡友都更願意嘗試，且享受更多行動支付帶來的便利與好康。

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