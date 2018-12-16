〈鉅亨看世界〉歐洲區塊鏈的聖誕節

先前，影響加密貨幣市場的新聞通常來自亞洲或美國，但最近幾個月的新聞似乎將目光都轉移到歐洲。經過數月針對區塊鏈及分散式帳本技術 (DLT) 潛力的觀察，歐盟 (EU) 終於也擁抱了區塊鏈產業，目前歐洲各國正在進行一連串的嘗試，加密相關的投資環境也更加友善，區塊鏈在歐洲地區似乎迎來了自己的聖誕節。

由於歐洲國家和歐盟監管機構提出的監管障礙，區塊鏈在歐洲雖然潛力巨大，但加密市場卻一直很小，隨著近期的新聞的轉向，表明歐洲的監管障礙開始減少，區塊鏈及加密貨幣領域在歐洲預期都將有更大的擴展。

在今年秋季一份「 EU5 區塊鏈技術市場 (2018-2023)」的報告中顯示，歐盟預計將增加對區塊鏈和 DLT 相關計畫的投資，預計從 2018 年的 9400 萬美元增加到 2020 年的 3.86 億美元，該報告對歐洲區塊鏈產業的看法積極，並表明歐盟正在放開產業監管，並創建了一個區塊鏈專業知識工作小組。

今年 10 月，歐洲議會制定了一項「區塊鏈和 DLT：建立信任與去中心化」的決議，向區塊鏈邁出了另一步。該決議指出 DLT「可能會影響所有經濟領域」，重點關注在財務、醫療保健、運輸、教育、版權、公共管理、數據保護和其他的領域。

在歐洲國家中最大的市場是德國，該國對於區塊鏈技術態度積極。德國第二大證券交易所 Boerse Stuttgart Group 將於 2019 年上半年推出加密貨幣交易平台，同時該公司本週也宣布與當地金融科技公司 solarisBank 合作，以創建數位資產交易的基礎架構。

此外，瑞士是世界上第一個接受 ETP 的國家，瑞士證券交易所 (SIX Swiss Exchange) 超車美國，批准了全球首個基於加密貨幣的交易所交易產品 (ETP)，該國加密產品的交易量一直處於高位。

歐洲有志成為「DLT 領域的全球領導者」，從今年以來相關的舉措可以看出這一點，在未來，歐洲地區可能也考慮針對區塊鏈領域修訂更多法律權利，而不僅僅是意識上的提高。