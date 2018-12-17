〈區塊鏈大應用〉BitPay執行長: 區塊鏈相關支付將在未來3到5年內被大規模採用

據 BitPay 執行長 Stephen Pair 表示，基於區塊鏈技術的支付方式將在未來 3 到 5 年成為常態。他認為，比特幣價格之所以超過實際用途，是由於市場對比特幣未來採用推測。

Pair 表示:「比特幣價格很大一部分來自投機，投資者所投資的便是比特幣未來可能的使用和應用。我確信目前的價格只有一小部分符合實際的用處。」

在談到將加密貨幣用於日常交易時，Pair 表示，他預計在未來 3 到 5 年內，加密貨幣作為支付方式將會被大規模採用。Pair 說道：「在此之前，我認為加密貨幣需要至少 10 年才能實現大規模採用。現在，我會說 3 到 5 年。很快，人們就可以走進任何零售店，並使用基於區塊鏈的支付方式進行交易。」

此外，他也認為，除了比特幣和其他代幣之外，美元、歐元和其他貨幣在未來也可能在區塊鏈上發行。

美國證券交易委員會委員 Hester Peirce 表示，目前沒有批准比特幣 ETF 的確切日期。具體來說，他認為「現在、明天或未來 20 年之間的任何時候，都有可能批准比特幣 ETF。」

不久之前，劍橋大學替代金融中心 (CCAF) 曾發表了一項研究，指出加密貨幣的有效用戶數量在一年內成長了兩倍。報告發布後，彭博分析師也曾表示，即使在價格下跌的情況下，用戶群的增加也可以是市場即將復甦的信號。