〈財報〉庫存難去化 美光Q1不如預期 Q2更糟 盤後重挫近9%

美國晶片廠美光 (Micron Technology)(MU-US) 週二 (18 日) 公布第一財季營收遜於華爾街預期，係因記憶晶片在企業和消費者需求均不穩定的狀況下，供應過剩導致價格下滑。

美光盤後股價重挫近 9%。

由於 DRAM 和 NAND 記憶晶片供過於求，導致價格下跌而拖累產業，美光則試著增加投資下一代晶片，以期克服這現象。此外，蘋果 (AAPL-US) 是美光的大客戶，蘋果需求下降，自然影響到美光的銷售預期。

在財報法說會上，美光執行長 Sanjay Mehrotra 以數據中心客戶的「庫存調整」為由，解釋營收環境更艱鉅。

Mehrotra 稱每家顧客的庫存量不同，但可能要到明年下半年才能解決供應過剩的問題。

「我們評估認為，庫存調整需要幾季的時間才能整個讓系統正確運作，當然這段時間我們要與客戶相互合作，了解其長期需求。」

第二季財測：

根據美光財務長 David Zinsner，美光預期第二財季——

調整後每股純益：1.65 美元至 1.85 美元

營收 57 億美元至 63 億美元

根據 FactSet 調查，這兩項均遠低於分析師預期的每股純益 2.39 美元和營收 72.6 億美元。前景有如此大的差距，是因為市場供應過剩，因顧客在過去一年因應價格飆漲而建立了大量庫存。

關於第一財季重要數據

稅後純益： 32.9 億美元 (每股 2.81 美元)，一年前為 26.8 億美元 (每股 2.19 美元)

調整後 EPS：2.97 美元，一年前為 2.45 美元

營收：79.1 億美元，一年前為 68 億美元

根據 FactSet 調查，分析師預期美光調整後 EPS 2.95 美元，美光先前估計範圍是每股 2.88 美元至 3.02 美元，11 月下旬時便已預期獲利高於 2.95 美元，使用大眾來源數據的金融預測平台 Estimize 先前則估計每股 3.03 美元。

根據 FactSet 調查，分析師預期美光營收 80 億美元，美光先前估計範圍是 79 億美元至 83 億美元，使用大眾來源數據的金融預測平台 Estimize 先前則估計 81 億美元。

由於 DRAM 在公司營收占比達 68%，銷售額是 53.8 億美元，低於分析師先前預期的 57.3 億美元。

NAND 在美光營收占比達 28%，銷售額 22.1 億美元，高於分析師先前估計的 19.8 億美元。

在過去一季，美光稱已支出 18 億美元執行庫藏股 4200 萬股，或 3.5% 在外流通股，每股均價 42.85 美元。

分析師看法

《MarketWatch》報導，根據 FactSet，在 34 位追蹤美光的分析師中，21 位給予買進或加碼評級，12 位給予觀望評級，只有 1 位建議減持。

自 11 月以來，其中 15 位分析師調降了美光目標價，其平均目標價自前一季的 76.04 美元下降至 58.70 美元。