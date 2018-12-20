技術分析師：標普下個支撐在2450 但頭肩部顯示可能下探2300

美股已明顯極度超賣，但在聯準會 (Fed) 釋出並不鴿派的訊息、讓股市大失所望後，投資人似乎只能繼續拋售。

T3Live.com 合夥人 Scott Redler 說，「這一直都是空頭的劇本。」

標準普爾 500 指數週三 (19 日) 下跌 1.5% 至 2506 點，較 9 月高點下跌近 15%。大約 85% 的標準普爾 500 成分股已經下跌 10% 或更多進入修正，而有 60 支股票處於熊市，意味著下跌 20%。

Redler 表示，「在目前這一點上，市場似乎成在唱空城計。它一路跌破 2600 點，跌破 2 月低點 2530 點，本週稍雖曾短暫反彈，但今天收盤價低於此水平，除了極度超賣外，沒有任何看漲的走勢。」

「唯一肯定的是：沒有希望。」Redler 說道。

精研短期技術線型的 Redler 表示，市場數週來一直在釋出負面的技術面訊號，從 11 月底小型股羅素 2000 的死亡交叉開始。

就在上週五 (14 日)，標準普爾 500 指數突破了空頭頭肩頂部模式的頸線，表明未來會有更多賣壓。

Oppenheimer 技術策略師 Ari Wald 表示，本週的負面走勢是市場未能在 10 月和 11 月找到底部的結果，「“這將重新啟動探底過程。這會是另一種爆量，只差沒有低泣的旁白 OS 了。」

他表示，截至週三，標準普爾 500 指數中僅有 17% 的股票高於其 200 日移動均線，接近 2016 年 12% 的水平。

Wald 說，這是一個低到不尋常的數字，「在這麼低的水位，未來的回報往往看來會在 6 到 12 個月裡走強，但不一定會在未來 1 到 3 個月內。」

Redler 表示，對於市場來說最好的事情是週四美股開盤大跌，因為本週每個交易日股市都開盤走高，然後投資人再把早盤的升幅全部拋售完畢。

他對標準普爾 500 指數觀察的下個支撐點在 2450，儘管頭肩頂部模式顯示可能下跌至 2300。

Redler 表示，「可能會先出現一波反彈，但我認為在你想投入長期資金之前，下看 2250 至 2300 的概率非常高。」

Wald 表示，美股目前看來正處於大賣時期，「目前已非常超賣，對長期投資人有利，但這並不代表馬上就會出現復甦。」

聖誕行情？

Wald 表示，所謂的「聖誕行情」可能出現在拋售數波賣壓之間。聖誕行情通常是指年底的最後 5 天和新年的前 3 天，歷史上股市通常都會上揚。

他說，「通常在這 7 天內你會看到股市大漲，如果你沒看到，如果聖誕老人今年沒上門，那麼就是熊市報到了。」

他表示，如今美股走勢非常像 2014 年，當時原油價格大跌的同時信貸價差也擴大。而目前能源類股正在重挫。

Wald 表示，「這是拖累股市的關鍵重點。」「如果你試圖嗅出一絲投資機會，試試軟體產業吧。」他說，微軟 (MSFT-US) 仍然高於其 200 日移動均線。

他說，「這其實上是一種無差別賣盤，無論是高位或低位動能股。在市場下跌過程中沒有人會在乎相對強勢指標。」「下降的速度肯定比實際更令人驚訝。在這個長期牛市中的循環性熊市中，我們一直繞著這個路線圖走。熊市是平均下跌 20%，而我們現在已下跌了 15% 左右。」

Redler 也表示，下跌滑並不讓人意外，「這種情況會發生是因為我們已經走過 10 年的多頭，但是現在他們正在取消早該縮減的寬鬆政策。這是循環中的正常現象。」