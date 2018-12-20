台股盤中－亞股走跌、量能低迷雙重壓力 慎防賣壓襲擊9700點

美股四大指數昨 (19) 日同步走跌，台股今 (20) 日開低走高，早盤一度跌破 9700 點，來到 9699 點，隨後在買盤進駐下，跌幅收斂下跌 72 點，但上午 10 點賣壓又再度出籠，包括日、港與陸股同步震盪走弱，預估台股今日恐因缺乏量能，加上亞股下跌等雙重壓力，指數可能在 9700 點徘徊。

美聯準會宣布今年第四度升息，雖然將明年升息次數從原先的三次下修為二次，但仍讓預期聯準會態度「轉鴿」的看法感到失望，道瓊工業指數 19 日重挫 351 點、下跌 1.49%，來到今年新低點；那斯達克指數下跌 147 點、跌幅 2.17%。

台股今日早盤開低走高，但到了上午 10 點，包括日股、港股與陸股陸續下跌，其中陸股跌幅高居亞股之冠，恐將對今日亞股造成壓力，進而拖累台股。

在個股部分，包括欣興、神盾、敦泰、新美齊、瑞儀、晶彩科、南電與勤美等個股在題材加持下，今日表現相對抗跌。

神盾受惠於光學指紋辨識技術突破，不僅獲得大摩青睞調高目標價，在買盤挹注下，盤中大漲 5.87%，成交價來到 216.5 元；欣興雖遭外資調節賣超 9,000 多張，但仍在投信與自營商買盤助攻下，提供股價穩定支撐，盤中上漲 2.47%，盤中成交價 22.8 元。

電動車概念股也是今日盤中亮點之一，包括興能高與美琪瑪在買盤支撐下，今天分別上漲 3.57%、1.28%，興能高成交價 43.55 元、美琪瑪成交價 79.2 元。