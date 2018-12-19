三大法人終結連3賣 外資單日買超創2周來高點

台股今 (19) 日開平緩步墊高，終場以 9783.21 點作收，上漲 64.39 點，成交值僅 86.44 億元，連 4 日不到千億元水準，其中，三大法人合計買超 18.26 億元，終結連 3 賣，儘管投信和自營商均站在賣方，但因外資買超逾 32 億元，創 2 周來單日高點，為台股提供支撐力道。

外資今日買超 32.01 億元，不過投信小幅賣超 1.28 億元，自營商見較明顯的結帳動作，賣超 12.46 億元，投信和自營商均呈現連 4 賣。

其中，外資買超張數最多者是富邦 VIX 逼近 1 萬張，其次為長榮航逾 8000 張，華航和中鋼 7000 張上下，群創和光寶科 6000 張上下，開發金、瑞儀、元大金均超過 5000 張，華南金也有近 5000 張的買超。

法人指出，由外資的布局可解讀對後市看法仍分歧，有意透過富邦 VIX 避險，但在大型權值股上的著墨，也對後市有撐。

而外資賣超前 10 大以聯電最多達 2 萬張，其次分別是新光金 1.4 萬張，欣興逾 9000 張，如興、旺宏和元大 S&P 原油正 2 均遭賣超 7000 餘張，元大台灣 50 反 1 和華通遭賣 4000 餘張，而宏達電和元大 S&P 石油遭賣逾 2000 張，顯示外資持續看待油價回落，同時也在中小型股陸續出場。

投信方面，買超前 10 大分別為長榮航逾 5000 張，仁寶、京元電和台苯逾 2000 張，台肥、華航、啟碁、光寶科和世界均獲買超超過千張，新纖也獲買近 800 張。

投信賣超前 10 大分別為晶電超過 5000 張、開發金 3500 張、玉山金和南電逾 2000 張，南亞科、臺企銀、台半、神達、兆豐金和中鴻在 1500 張左右。

整體來看，法人認為，在美國公布利率決策後，歐美進入耶誕跨年假期，屆時少了美股雜音，只要大盤下方支撐約 9600 點附近不破，個股輪動格局仍有望維持。