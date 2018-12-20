聯準會主席鮑爾又「暴雷」：升息或放緩但堅持縮表

聯準會宣布年內第四次升息後，聯儲主席鮑爾在新聞發布會上又給了市場一次打擊。

鮑爾表示，聯準會已經抵達了中性利率區間的低端，明年八次貨幣政策會議中的任何一次都可能行動；尚未實現對稱性通膨目標，通膨尚未對失業率做出很大反應；海外經濟體增長放緩和金融市場波動增加可能是美國經濟較此前預期疲軟的信號，但這些變化並未從根本上改變美國經濟前景。

他還稱，聯儲決策不受任何政治考量影響。聯儲官員現在認為，經濟更有可能符合明年升息兩次的步調。利率路徑有很高不確定性，政策不是設定的，未來數據將決定。

鮑爾表示將保持縮減資產負債表（縮表）的步伐，說縮表處於自動駕駛（auto pilot）狀態，「我沒有看到我們改變這點」，強調聯準會將繼續用利率作為貨幣政策的積極工具。同時，鮑威爾否認市場下跌的影響，認為縮表不是干擾市場的一大因素，說縮表「沒有製造重大問題」。

此後，美股再度轉跌，跌幅持續擴大。此前曾漲超 300 點的道指在鮑威爾講話期間跌超 400 點，最終收跌約 500 點，收創一年多新低，較 9 月高位跌超 20%，跌入技術性熊市。此前漲超 1% 的標普和納指收盤均跌超 2%，標普盤中自去年 9 月以來首次跌破 2500 點關口，收創 15 個月新低。

美債殖利率曲線進一步趨平。10 年期美債殖利率在鮑威爾發布會期間最低跌至 2.7477%，創今年 4 月 4 日以來新低，對利率預期最敏感的 2 年期美債殖利率在鮑爾講話期間一度跌破 2.62%，創 8 月 24 日以來新低，2 年與 10 年期利差由聯準會公布決議前的 16 個基點收窄到 13 個基點。

Guggenheim 的全球首席投資官 Scott Minerd 評論認為，在鮑爾表示縮表的速度還在預設路徑、調整縮表步伐不是考慮的選項後，美股和美債殖利率急跌，說明他的表態令市場失望。市場可能暗示，期望放慢縮表。

華爾街日報指出，一些投資者顯然希望鮑爾為了推升股市而讓貨幣政策更為寬鬆，但鮑威爾指出，市場波動未必理解為對實體經濟的打擊。而且鮑爾提及，全球增長放緩並沒有從根本上改變美國的經濟前景，但很多市場觀察人士稱，全球其他地區正在拖累美國經濟下滑。

以下按時間順序更新鮑威爾新聞發布會主要內容，最新的內容在最上方：

4 點 12 分

鮑爾：對升息速度和利率目標都真的不確定。仍然預計 2019 年將穩健增長，經濟形勢健康。長期美債殖利率下滑與規避風險的形勢相一致。我們也在關注關鍵性風險，這其中包括英國脫歐、義大利與歐盟談判預算。

聯準會在非常仔細關注英國與歐盟的脫歐討論，美國的金融機構早就在為可能的所有脫歐結果做準備。

4 點 10 分

鮑威爾：不希望大幅調整銀行業的資本水平。

4 點 05 分

鮑爾：薪資增速一直非常漸進。我預計薪資將繼續增長，那將受人歡迎。薪資增速無需是通膨的。在勞動力短缺方面，我們有大量軼事資訊。經濟已經表明，勞動參與率能進一步上升。

4 點 03 分

鮑爾：舉行例行新聞發布會將是一個收穫。每年舉行的八次貨幣政策會議上都有可能採取行動。

4 點

鮑爾：對經濟增長的焦慮情緒籠罩着美國。部分波動性並未在美國經濟留下痕跡。沒有跡象表明市場乃宏觀經濟的主導性指標。通膨對經濟增速的反應不再如此敏感。

3 點 58 分

三大美國股指均跌超 1%，道指跌超 300 點，跌幅超過 1%；納指跌近 1.8%，標普 500 指數跌約 1.2%。



3 點 56 分

鮑爾稱，他的重點實際上是宏觀經濟發生了什麼情況，市場的波動未必產生重大的經濟影響。「我們悉心追蹤市場，但別忘了，從宏觀經濟的角度看，沒有哪個市場是單一的主導性指標。」 這意味著，他認為，沒有哪一個市場能完美地反映經濟狀況。

3 點 55 分

鮑爾稱，當前政策立場不代表是限制性的。可能未來會變成限制性的，但那要取決於經濟。會有一些環境下適合超過中性水平，但也有些環境不適合限制經濟。

3 點 53 分

鮑爾認為縮表不是一大市場干擾因素，他說，資產負債表縮減的幅度一直都是如此的小，「我們沒有看到資產負債表收縮製造重大問題。」公債供應已經推高短期利率和庫藏股利率。利率可能會取決於數據對美國經濟強度的指示。

3 點 51 分

鮑爾：並未關注調整與聯準會相關的法律，也沒有想調整通膨目標。點陣圖提供有用的資訊，但它並非一種共識性預期。

3 點 49 分

鮑爾：政策無需寬鬆，可以是中性的。並未關注調整與聯準會相關的法律，也沒有想調整通膨目標。點陣圖提供有用的資訊，但它並非一種共識性預期。

3 點 47 分

鮑爾：FOMC 並不希望通膨低於目標。2% 的通膨目標是對稱的，在實現通膨目標方面尚未宣布勝利。通膨意外下行，但跌幅不大。「聯準會只是略為低於目標，並沒有試圖讓目標低於 2%，而是試圖達到對稱性的 2% 左右。」

3 點 46 分

鮑爾：政治考量不會影響利率決定。「無論如何，政治考慮都沒有任何影響」，沒有什麼能阻止我們做我們認為正確的事。聯準會獨立的實質就是能做自己的工作。

雖然沒有點名，但鮑威爾顯然在回應川普最近的喊話。 本周一，川普發推稱，美元非常強勁、幾乎沒有通膨，外部世界一片混亂，聯準會此時考慮升息「難以置信」。 周二他又稱，希望聯準會別讓市場進一步缺少流動性，「感受下市場，不要光看那些毫無意義的數字。」



3 點 45 分

鮑爾：我們留意金融條件收緊。商界擔憂全球經濟增長。

3 點 44 分

鮑爾：關於政策路徑和進一步升息的終點，「不確定性相當高」。目前的前景預期強勁增長，失業率會下降，但如果事實並非如此，練成可能改變路徑。

3 點 43 分

鮑爾：我們仍然有一個偏正面的預期。我將觀察數據是否符合聯準會的預期。聯準會已經抵達中性利率區間預期的底部。

3 點 42 分

鮑爾：通膨趨勢讓聯準會在未來保持耐心。縮表一直都是平穩的，並不認為美國在改變資產負債表政策。鮑威爾表示，他計劃堅持循序漸進縮表，說「我沒有看到我們改變這點」，他強調，聯準會將繼續用利率作為積極的工具。



鮑爾強調按當前步伐縮表後，美股再度轉跌，道指跌超 100 點，納指再度轉跌。跌近 1%。

3 點 39 分

鮑爾：預估中值並非一致判斷。政策行動將受到未來數據的指引。（未來升息）速度或（升息至何種）目標都不是提前決定的。

3 點 36 分

鮑爾：2019 年的美國經濟可能不會符合預期。全球表現疲軟是 2019 年 GDP 預期的因素之一。人們可能對如何描述 2019 年 FOMC 貨幣政策有不同看法。當前，我們認為未來經濟增速溫和。

3 點 33 分

鮑爾：FOMC 認為美國經濟 2019 年將表現不俗。聯儲官員現在認為經濟更有可能符合明年升息兩次的方式。政策不是預設不變的，未來數據將決定利率路徑。政策並非出於預設模式。點陣圖中，較低的利率路徑應該支持美國經濟。金融條件收緊。2018 年升息速度超過預期。

3 點 30 分

鮑爾認為，美國經濟已經在過去一年強勁增長。自 9 月份 FOMC 利率決議以來，已經出現一些「交叉氣流」（cross-currents）。

鮑爾稱，聯儲官員仍預計經濟會健康增長。全球增長溫和，但仍穩健。但他也提到，「我們看到一些變化，可能釋放了某種相對幾個月前而言趨於疲軟的信號。」這些變化包括其他經濟體增長放緩和金融市場動盪增加。「我們認為，這些進展並未從根本上改變經濟前景」，只是讓大部分聯儲官員略為下調了明年的經濟增長和通膨預期。