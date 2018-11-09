RBC：亞馬遜遲早將與FedEx、UPS正面對決

電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 的投資標的遍及各領域，包含生鮮零售、數據分析、生醫與電玩直播平台等，RBC Capital Markets 的分析師 Mark Mahaney 認為，運輸業遲早會成為亞馬遜的主要投資目標，將正面與 UPS 和 Fedex 對決。

Mahaney 週四 (8 日) 表示，亞馬遜的下一個投資週期即將到來，而他認為，一定會有與運送相關的投資，將直接與 UPS 和 Fedex 展開競爭。亞馬遜的運輸成本正持續攀升，從 2015 年的 115 億美元飆升至 2017 年的 217 億美元。

亞馬遜股價日線走勢圖

在 9 月初的時候，亞馬遜宣布，已向戴姆勒 (Daimler) 訂購 2 萬輛賓士廂型車，擴展該公司的商品運送車隊，而最終目標將設定為建立自己的物流網，以降低對美國郵政服務 (USPS) 以及 UPS 等快遞公司的倚賴。

Mahaney 指出，從亞馬遜的利潤來源轉移，可清楚看出科技的重要性，該公司目前雲端服務和廣告事業體的利潤，為其零售業的 10 倍，並有望達歷史新高水平。



為了吸引感恩節購物熱潮，亞馬遜表示在假期期間將提供免運服務，儘管當前的運送費用和人力成本正在攀升。Mahaney 認為，這樣的決策並不讓人意外，儘管利潤會因此稍微降低，但亞馬遜將贏得客戶忠臣度以及更多的 Prime 會員。

美國郵政服務

亞馬遜長期以來依賴 USPS 進行「最後一哩路」之運送服務，將貨物由零售商端直接運送到最終目的地，但在川普一再批評運送費用過低的情況下，USPS 預期將把向亞馬遜收取的服務費率從 9% 調升至 12%。

美國前郵政局長 Patrick Donahoe 曾提出警告，調升費率恐將驅使亞馬遜尋求新的合作夥伴，傷害 USPS 的利潤。而從今年底的假期，已可看到亞馬遜在進行不同的運送嘗試，該公司雇用許多季節性臨時工，以協助攀升的需求。

為了應對與 USPS 關係生變，亞馬遜與 UPS、Fedex 和其他第三方運輸業皆有合作，此外該公司正在測試一些新的解決方案，如與創業家合作，並建造無數個小型運輸事業，這些事業將專門與亞馬遜合作，而該電商巨擘將滿足這些公司所提的需求。