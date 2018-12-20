〈fed鴿派升息〉Fed週三決議升息一碼 聲明全文

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 於週三的 12 月政策會議中，決議升息一碼，以下為聲明全文。



自聯邦公開市場委員會 (FOMC) 11 月會議後接獲的訊息顯示，勞工市場持續走強，經濟活動一直以強勁的速度上升。平均而言，近幾個月，就業成長強勁，失業率依舊偏低。家庭支出持續強勁成長，企業固定投資由年初的快速成長轉為溫和。以 12 個月為基準，整體通貨膨脹與扣除食品與能源後的通貨膨脹仍接近 2%。綜合而言，長期通貨膨脹預期指標少有變動。

為符合法定任務，委員會尋求促進最大就業與物價穩定。委員會評估，中期而言，聯邦基金利率目標範圍稍稍進一步緩慢上升，將能符合經濟活動持續擴張，強勁的勞工市場，及通貨膨脹接近委員會的 2% 對稱性目標等各種情況。委員會評估經濟展望的風險，大致平衡，但將持續密切注意全球經濟與金融發展，並研判其對經濟展望的影響。

基於已實現與預期的勞工市場情況與通貨膨脹，委員會決議調高聯邦基金利率目標範圍至 2.25% 到 2.5%。

在決定未來調整聯邦基金利率目標範圍的時機與幅度方面，委員會將評估有關最大就業目標與 2% 對稱通貨膨脹目標的已實現與預期的經濟情況。這項評估將考量廣泛訊息，包括勞工市場情況數據，通貨膨脹壓力與通貨膨脹預期指標，及金融與國際發展的數據。