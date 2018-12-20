美股盤中─ 道瓊上漲逾240點 等待Fed利率決議

美國股市週三中場上漲，道瓊一度上漲逾 240 點。台北時間 03:00 聯準會 (Fed) 將公布利率決議，為市場所矚目。

台北時間 00:31

道瓊工業平均指數上漲 164.04 點或 0.69% 至 23839.68。

Nasdaq 指數上漲 39.46 點或 0.57% 至 6823.37。

S&P 500 指數上漲 14.87 點或 0.61% 至 2561.03。

由於美國 GDP 數據良好，且失業率僅 3.7%，預期 Fed 今日將決議升息，為 2018 年第四次升息。投資人預期，Fed 將表示 2019 年升息速度將會減緩。

分析師預期，Fed 可能調高聯邦基金利率範圍至 2.25% 到 2.50%，並在會後聲明中，取消 "將持續緩慢升息" 的措辭。台北時間 03:30 Fed 主席鮑爾將發表演說。

交易員預期今日升息一碼的機率高於 70%，投資人將密切注意 Fed 對 2019 年的展望。

川普總統週二警告，Fed 步伐必須謹慎，以免重蹈覆轍。該談話讓 Fed 更難做事。分析師預期 Fed 主席鮑爾將略過總統的談話。

分析師說，若 Fed 決議不升息，可能代表他們屈服於政治壓力，或承認經濟表現不佳。

儘管大盤上漲，但 FedEx 股價却大跌逾 10%，該公司執行長 Richard Smith 說，政治抉擇不佳，海外業務因而疲弱。FedEx 調降 2019 年獲利預估，且公布國際業務不佳，該股價可能創下逾十年來最大單日跌幅。

消息指出參院計畫避免政府關門，亦有助支撑股市上漲。